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राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, जानिए किसे क्या पद मिला?

10 जून को मोहनलाल शर्मा सर्वसम्मति से राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष चुने गए थे.

New State Executive Committee of the Water Works Employees' Union
वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ की नई प्रदेश कार्यकारिणी (Photo: Rajasthan Water Works Employees' Union)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 1, 2026 at 7:19 PM IST

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जयपुर: राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल शर्मा ने बुधवार को संघ की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की. यह घोषणा संघ के संविधान की ओर से प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत संगठन को अधिक मजबूत, सक्रिय एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से की गई है. कार्यकारिणी का गठन प्रदेशभर के अनुभवी, समर्पित एवं सक्रिय कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिया गया हैं.

राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा ने बताया कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप यादव को मुख्य संरक्षक बनाया है. अशोक भोबिया और रुडमल बुनकर संरक्षक, तेज प्रकाश चतुर्वेदी प्रमुख सलाहकार और मंगल चंद शर्मा सलाहकार होंगे. प्रभु सिंह रावत प्रदेश महामंत्री, राजकुमार वर्मा कोषाध्यक्ष, ओमप्रकाश मीणा कार्यकारी अध्यक्ष, विजय पारीक, नरेंद्र कुमार शर्मा, रामबक्स वर्मा, अशोक शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष और राकेश सैनी एवं कैलाश सैनिक उपाध्यक्ष होंगे. ओमप्रकाश सैनी को कार्यालय मंत्री बनाया. प्रदेश कार्यकारिणी के 63 सदस्यों में संगठन मंत्री, संयुक्त मंत्री, प्रदेश मंत्री, प्रदेश सचिव नियुक्ति किए गए. 11 कार्यकारिणी सदस्य भी नियुक्त किए. 10 जून को मोहनलाल शर्मा सर्वसम्मति से राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष चुने गए थे.

पढ़ें: राजस्थान भाजपा युवा मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित, 63 पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी, जानिए किसे क्या पद मिला?

प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल शर्मा ने कहा, नई कार्यकारिणी कर्मचारी हितों की रक्षा, जायज मांगों के समाधान तथा संगठन को जिलों के साथ उपखंड स्तर तक सशक्त बनाने को निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी. उन्होंने नए मनोनीत पदाधिकारियों से संगठन की एकता एवं कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया.

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