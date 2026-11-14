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कोहरे में एक्सप्रेस-वे पर अब थमेगी रफ्तार, 15 नवंबर से लागू होगी नई स्पीड लिमिट, रात में 60 की गति से चलेंगे छोटे वाहन

कोहरे में एक्सप्रेस-वे पर अब थमेगी रफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव : सर्दी के मौसम में घने कोहरे और कम दृश्यता के चलते होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. प्रदेश के सभी प्रमुख एक्सप्रेस-वे पर 15 नवंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक संशोधित गति सीमा लागू रहेगी. कोहरे की स्थिति सामान्य होने तक इन प्रतिबंधों को जारी रखा जा सकता है. इसका असर उन्नाव से गुजरने वाले आगरा-लखनऊ और गंगा एक्सप्रेस-वे पर भी दिखाई देगा.

वाहन चालकों को दिन और रात के हिसाब से निर्धारित गति सीमा के भीतर ही सफर करना होगा. यूपीडा की ओर से जारी व्यवस्था के मुताबिक, आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक और गंगा एक्सप्रेस-वे पर अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए गति सीमा निर्धारित की गई है. हल्के मोटर वाहन और एम-1 श्रेणी के वाहनों को दिन में अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा और रात में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की अनुमति होगी.

वहीं एम-2 और एम-3 श्रेणी के वाहन दिन में अधिकतम 60 और रात में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकेंगे. मालवाहक वाहनों के लिए गति सीमा और कम रखी गई है. ऐसे वाहन दिन में अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा और रात में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल सकेंगे. इन नियमों का उद्देश्य कोहरे के दौरान वाहनों की अनियंत्रित रफ्तार पर लगाम लगाना और दुर्घटनाओं की आशंका को कम करना है. यूपीडा ने केवल गति सीमा में बदलाव ही नहीं किया है, बल्कि एक्सप्रेस-वे पर आपातकालीन सेवाओं को भी अलर्ट रखने की व्यवस्था की है. इसके तहत गश्ती दल, एंबुलेंस, पेट्रोलिंग वाहन और अन्य आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे सक्रिय रहेंगी. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त संसाधनों की भी तैनाती की जाएगी, ताकि किसी दुर्घटना या आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके.