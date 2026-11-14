कोहरे में एक्सप्रेस-वे पर अब थमेगी रफ्तार, 15 नवंबर से लागू होगी नई स्पीड लिमिट, रात में 60 की गति से चलेंगे छोटे वाहन
प्रदेश के सभी प्रमुख एक्सप्रेस-वे पर 15 नवंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक संशोधित गति सीमा लागू रहेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 10:49 PM IST
उन्नाव : सर्दी के मौसम में घने कोहरे और कम दृश्यता के चलते होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. प्रदेश के सभी प्रमुख एक्सप्रेस-वे पर 15 नवंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक संशोधित गति सीमा लागू रहेगी. कोहरे की स्थिति सामान्य होने तक इन प्रतिबंधों को जारी रखा जा सकता है. इसका असर उन्नाव से गुजरने वाले आगरा-लखनऊ और गंगा एक्सप्रेस-वे पर भी दिखाई देगा.
वाहन चालकों को दिन और रात के हिसाब से निर्धारित गति सीमा के भीतर ही सफर करना होगा. यूपीडा की ओर से जारी व्यवस्था के मुताबिक, आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक और गंगा एक्सप्रेस-वे पर अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए गति सीमा निर्धारित की गई है. हल्के मोटर वाहन और एम-1 श्रेणी के वाहनों को दिन में अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा और रात में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की अनुमति होगी.
वहीं एम-2 और एम-3 श्रेणी के वाहन दिन में अधिकतम 60 और रात में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकेंगे. मालवाहक वाहनों के लिए गति सीमा और कम रखी गई है. ऐसे वाहन दिन में अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा और रात में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल सकेंगे. इन नियमों का उद्देश्य कोहरे के दौरान वाहनों की अनियंत्रित रफ्तार पर लगाम लगाना और दुर्घटनाओं की आशंका को कम करना है.
यूपीडा ने केवल गति सीमा में बदलाव ही नहीं किया है, बल्कि एक्सप्रेस-वे पर आपातकालीन सेवाओं को भी अलर्ट रखने की व्यवस्था की है. इसके तहत गश्ती दल, एंबुलेंस, पेट्रोलिंग वाहन और अन्य आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे सक्रिय रहेंगी. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त संसाधनों की भी तैनाती की जाएगी, ताकि किसी दुर्घटना या आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके.
वाहन चालकों को नई गति सीमा और सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देशों की जानकारी देने के लिए समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड और अन्य प्रचार माध्यमों का सहारा लिया जाएगा. एक्सप्रेस-वे पर सफर करने वाले लोगों को कोहरे के दौरान विशेष सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया जा रहा है. एक्सप्रेस-वे पर स्थित टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर के माध्यम से वाहन चालकों को अवेयर किया जा रहा है.
नवंबर के दूसरे पखवाड़े से कोहरे का असर बढ़ने की आशंका के बीच यूपीडा की यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है. खासकर सुबह और देर रात के समय दृश्यता कम होने पर तेज रफ्तार हादसों की बड़ी वजह बन सकती है. ऐसे में वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा का पालन करने, आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखने और कोहरे में सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की गई है.
उन्नाव के पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि उन्नाव से तीन एक्सप्रेस-वे गुजर रहें हैं, ऐसे में इन एक्सप्रेस-वे पर कोई हादसा न हो इसको लेकर यूपीडा ने एक अभियान चलाया है. जिसके प्रचार प्रसार को लेकर उन्नाव पुलिस भी जुटी हुई है. साथ ही सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करवाने हेतु लगातार चेकिंग अभियान एवं जागरुकता अभियान चलाए जा रहे हैं.
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