ETV Bharat / state

जैसलमेर की रेत में छिपा मिला सूक्ष्म रहस्य, नई जंपिंग स्पाइडर ‘मोग्रस शुष्का’ की खोज

यह प्रजाति राजस्थान के शुष्क इलाकों में पाई जाती है. ये मकड़ी अत्यधिक गर्मी, कम नमी और रेतीले वातावरण में खुद को ढाल लेती है.

जैसलमेर में मोग्रस शुष्का मकड़ी की खोज
जैसलमेर के रेगिस्तान में मकड़ी की नई प्रजाति की खोज (Photo Courtesy - DNP Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 16, 2026 at 5:18 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर: जिले की तपती रेत, दूर-दूर तक फैला सन्नाटा और इसी सन्नाटे के बीच छिपा था एक ऐसा रहस्य, जिसने दुनिया के वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है. डेजर्ट नेशनल पार्क के शुष्क विस्तार में वैज्ञानिकों ने जंपिंग स्पाइडर की एक बिल्कुल नई प्रजाति खोजी है, जिसका नाम रखा गया है मोग्रस शुष्का. यह नाम संस्कृत के शब्द ‘शुष्का’ से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूखा, यानी यह मकड़ी उसी धरती की पहचान अपने नाम में लिए हुए है, जहां यह पाई गई.

भारत में मकड़ियों की दुनिया को लेकर नई और रोमांचक जानकारी साझा की गई. अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने जंपिंग स्पाइडर की आठ प्रजातियों का गहन अध्ययन किया. इस अध्ययन के परिणामस्वरूप देश के अलग-अलग हिस्सों से चार ऐसी नई प्रजातियों की पहचान हुई, जिनके बारे में अब तक विज्ञान को कोई जानकारी नहीं थी. ये शोध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं European Journal of Taxonomy और Zootaxa में प्रकाशित हुए हैं.

नई जंपिंग स्पाइडर ‘मोग्रस शुष्का’ की खोज (ETV Bharat Jaisalmer)

इसे भी पढ़ें- खुशखबरी: जैसलमेर में कृत्रिम विधि से निकला गोडावण का चूजा, रचा इतिहास

डेजर्ट नेशनल पार्क में मिला ये मकड़ी: इन चार नई प्रजातियों में सबसे खास खोज जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क क्षेत्र से हुई, जहां ‘मोग्रस शुष्का’ को दर्ज किया गया. यह प्रजाति राजस्थान और गुजरात के शुष्क इलाकों में पाई जाती है. वैज्ञानिकों ने पाया कि यह मकड़ी अत्यधिक गर्मी, कम नमी और रेतीले वातावरण में खुद को बखूबी ढाल लेती है, यानी, यह जीव रेगिस्तान के कठिन जीवन का जीता-जागता उदाहरण है.

शोध में केवल एक ही नहीं, बल्कि तीन और नई प्रजातियों का भी वैज्ञानिक वर्णन किया गया. मोग्रस पुणे, लैंगेलुरिलस सह्याद्री और लैंगेलुरिलस उदयपुरेंसिस. इन नामों से साफ है कि वैज्ञानिकों ने इन प्रजातियों को उनके भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान से जोड़ा है. यह टैक्सोनॉमी की दुनिया में एक अहम कदम माना जा रहा है, जहां किसी जीव के नाम में उसकी भूमि की कहानी भी शामिल हो जाती है.

जैसलमेर में मोग्रस शुष्का मकड़ी की खोज
जैसलमेर में मोग्रस शुष्का मकड़ी की खोज (Photo Courtesy - DNP Jaisalmer)

इस शोध की एक और बड़ी उपलब्धि यह रही कि वैज्ञानिकों ने पहले से ज्ञात कुछ प्रजातियों की अधूरी जानकारी को भी पूरा किया. मोग्रस राजस्थानेंसिस के नर का पहली बार वैज्ञानिक वर्णन किया गया. वहीं लैंगेलुरिलस लैक्टस और लैंगेलुरिलस ओनिक्स प्रजातियों की मादाओं का विवरण भी पहली बार सामने आया, यानी, यह शोध केवल नई खोज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुरानी जानकारियों को भी पूरा करने का काम किया.

इसे भी पढ़ें- रंग लाए समन्वित प्रयास: जैसलमेर की धरती पर बढ़ रही गोडावणों की संख्या, इस साल अब तक जन्मे 21 चूजे

पारिस्थितिकी तंत्र में मकड़ी अहम: शोध के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई. मोग्रस लारिसाए नामक मकड़ी, जो अब तक केवल मध्य एशिया के देशों कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाई जाती थी, उसे पहली बार भारत में, वह भी राजस्थान में रिकॉर्ड किया गया. यह खोज इस बात का संकेत है कि रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र में अभी बहुत कुछ ऐसा छिपा है, जिसे विज्ञान ने छुआ तक नहीं. इस महत्वपूर्ण अध्ययन को वैज्ञानिक ऋषिकेश त्रिपाठी, राजेश सनाप और उनकी टीम ने अंजाम दिया. इन शोधकर्ताओं का मानना है कि मकड़ियों जैसे छोटे जीव पारिस्थितिकी तंत्र में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं. ये कीटों की संख्या नियंत्रित करते हैं, खाद्य श्रृंखला का संतुलन बनाए रखते हैं और पर्यावरण की सेहत के संकेतक माने जाते हैं.

जैसलमेर में मोग्रस शुष्का मकड़ी की खोज
वैज्ञानिकों ने खोजी नई प्रजाति (Photo Courtesy - DNP Jaisalmer)

डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसे आमतौर पर गोडावण, लोमड़ी और रेगिस्तानी वन्यजीवों के लिए जाना जाता है, अब सूक्ष्म जीव विविधता के कारण भी चर्चा में है. यह खोज बताती है कि जैसलमेर का यह क्षेत्र केवल बड़े वन्यजीवों का घर नहीं, बल्कि सूक्ष्म जीवों की भी एक समृद्ध दुनिया समेटे हुए है. वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत के अर्ध-शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में अभी भी मकड़ियों की कई ऐसी प्रजातियां मौजूद हो सकती हैं, जिनकी पहचान होना बाकी है.

संसाधनों की कमी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इन क्षेत्रों में शोध कम हो पाता है, लेकिन जब भी ऐसा शोध होता है, वह प्रकृति के छिपे अध्याय खोल देता है. ‘मोग्रस शुष्का’ का नाम अपने आप में एक संदेश देता है. यह जीव उसी सूखी धरती का प्रतीक है, जहां जीवन बेहद कठिन है, लेकिन फिर भी प्रकृति अपने तरीके से संतुलन बनाए रखती है. यह खोज संरक्षण प्रयासों के लिए भी अहम है, क्योंकि जब तक हम किसी जीव को जानते नहीं, तब तक उसकी रक्षा की दिशा में ठोस कदम नहीं उठा सकते.

DNP Jaisalmer
डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर (Photo Courtesy- DNP Jaisalmer)

इसे भी पढ़ें- गुलाबी ठंड में जैसलमेर पहुंचे प्रवासी पक्षी, डीएनपी क्षेत्र में दिखा मंगोलिया का राष्ट्रीय पक्षी 'साकर फाल्कन'

भारत में 2,000 प्रजातियां: जैसलमेर स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क केवल गोडावण और रेगिस्तानी वन्यजीवों के लिए ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म जीव विविधता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभर रहा है. हालिया शोध और वन विभाग के आकलन के अनुसार, दुनिया भर में मकड़ियों की 60,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 2,000 प्रजातियां भारत में दर्ज हैं. डीएनपी क्षेत्र में ही करीब 120 प्रकार की स्पाइडर प्रजातियां पाई जाना इस रेगिस्तानी पारिस्थितिकी की समृद्धि को दर्शाता है. यह जानकारी डीएफओ बृजमोहन गुप्ता ने साझा की है.

डीएफओ बृजमोहन गुप्ता ने बताया कि मकड़ियां आकार में भले छोटी हों, लेकिन पर्यावरण पर उनका प्रभाव अत्यंत बड़ा है. वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, दुनिया भर की मकड़ियां हर वर्ष लगभग 300 मिलियन टन कीट-पतंगों को खा जाती हैं. इसका सीधा अर्थ है प्राकृतिक कीट नियंत्रण, फसलों की सुरक्षा और रोग फैलाने वाले कीड़ों में कमी. यह फूड-चेन का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है.

जैसलमेर में मोग्रस शुष्का मकड़ी की खोज
वैज्ञानिकों ने खोजी नई प्रजाति (Photo Courtesy - DNP Jaisalmer)

रेगिस्तान जैसे कठिन और शुष्क वातावरण में भी इतनी विविध स्पाइडर प्रजातियों की मौजूदगी बताती है कि यह क्षेत्र जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है. डीएनपी की रेत में छिपी यह सूक्ष्म दुनिया हमें याद दिलाती है कि प्रकृति का संतुलन केवल बड़े वन्यजीवों से नहीं, बल्कि ऐसे छोटे जीवों से भी बना रहता है, जिनका “वज़न” पारिस्थितिकी पर बहुत भारी है.

इसे भी पढ़ें- जैसलमेर: वन्यजीवों को भीषण गर्मी के प्यास से राहत दिलाने के लिए 60 जल स्रोत किए गए स्थापित

इसे भी पढ़ें- जैसलमेर: कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में मौजूद गोडावणों को BIRD FLU से बचाने के लिए विभाग सतर्क

TAGGED:

MOGRUS SHUSHKA
DESERT NATIONAL PARK
NEW SPIDER SPECIES
DESERT BIODIVERSITY
JUMPING SPIDER IN JAISALMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.