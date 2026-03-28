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नई एसपी पी​डी नित्या ने गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान किया कुछ ऐसा, सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पीडी नित्या सहज रूप से कारपेट से दूर हटकर चलती दिखाई दीं.

Scene of the Guard of Honour
गार्ड ऑफ ऑनर का दृश्य (Source- Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 28, 2026 at 3:23 PM IST

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जोधपुर: जोधपुर ग्रामीण की नई पुलिस अधीक्षक पीडी नित्या ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने के दौरान कुछ ऐसा किया कि वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, नित्या ने उनके लिए बिछाए कारपेट का इस्तेमाल नहीं किया और साइड से चलकर जवानों तक पहुंची. उन्होंने कारपेट से हटकर कदम रखे और गार्ड ऑफ ऑनर लेने के लिए लगाई चौकी को भी पैर से साइड कर दिया. सोशल मीडिया पर उनके इस कदम की जमकर सराहना की जा रही है.

दरअसल पुलिस अधीक्षक पीडी नित्या शुक्रवार को जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी. हमेशा की तरह थाना पुलिस ने एसपी के स्वागत के लिए कारपेट बिछाया और गार्ड ऑफ ऑनर के लिए एक चौकी भी लगाई थी. जिस पर इससे पहले के सभी अधिकारी खड़े होकर सिपाहियों से गार्ड ऑफ ऑनर लेते आए हैं. पीडी नित्या थाने पहुंची. गाड़ी से उतरने के बाद उन्होंने कारपेट पर चलने से परहेज किया.

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इतना ही नहीं आगे जाकर उन्होंने अपने पांव से उसे चौकी को भी हटा दिया जिस पर उनको खड़ा होना था और कारपेट पर खड़े होकर ही गार्ड ऑफ ऑनर लिया. नित्या के इस कदम को बराबरी का कदम बताया जा रहा है. इस पर ग्रामीण एसपी पीडी नित्या का कहना है कि मैं सामान्य रूप से होने वाले थाने के निरीक्षण की तरह निरीक्षण करने गई थी. मुझे सामान्य लगा जो किया, कुछ हट के नहीं किया. मेरा उद्देश्य कोई संदेश देना नहीं है, बस खड़े होकर गार्ड ऑफ ऑनर लिया था.

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AGMUT कैडर से हैं नित्या: मूलतः छत्तीसगढ़ की पीडी नित्या के पति आईपीएस पंकज यादव हैं, जो राजस्थान कैडर से हैं. पीडी नित्या AGMUT कैडर से हैं. एजीएमयूटी कैडर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के लिए एक संयुक्त कैडर है. जिसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्य के साथ-साथ सभी केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) शामिल हैं. जो गृह मंत्रालय कैडर-नियंत्रण प्राधिकरण से संचालित होता है. यह अन्य राज्य कैडरों की तुलना में अलग है. गृह मंत्रालय ही इस कैडर के भीतर अधिकारियों के प्रबंधन और स्थानांतरण करता है.

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जोधपुर ग्रामीण की एसपी पीडी नित्या
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