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HRTC का बड़ा फैसला: अब इन बसों में कंडक्टर के लिए होगी फ्रंट सीट रिजर्व, मोबाइल इस्तेमाल को लेकर भी सख्त नियम लागू

हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन ने वर्ष 2014 में जारी पुराने निर्देशों को निरस्त करते हुए नए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं.

New SOP implemented for HRTC bus drivers and conductors
HRTC का बड़ा फैसला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 7:53 AM IST

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शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने यात्रियों की सुरक्षा और बस संचालन को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब 150 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले सभी रूटों और सूर्यास्त के बाद शुरू होने वाली रात्रिकालीन बस सेवाओं में कंडक्टर के लिए बस की फ्रंट सीट आरक्षित रहेगी. इसके साथ ही ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) लागू कर दी गई है, जिसमें मोबाइल फोन के इस्तेमाल से लेकर बस संचालन के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों को और सख्त बनाया गया है. निगम प्रबंधन ने वर्ष 2014 में जारी पुराने निर्देशों को निरस्त करते हुए नए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं. नियमों की अनदेखी करने वाले ड्राइवर और कंडक्टर पर 2 हजार रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है.

दरवाजे बंद होने के बाद सीट पर बैठेगा कंडक्टर

नई एसओपी के अनुसार 150 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले रूटों और सभी रात्रि सेवाओं में कंडक्टर फ्रंट सीट पर बैठेगा, जबकि अन्य सभी रूटों पर पहले की तरह पिछले दरवाजे के पीछे निर्धारित अंतिम सीट का ही उपयोग करेगा. हालांकि कंडक्टर टिकट वितरण, आवश्यक परिचालन कार्य पूरा करने और बस के दोनों दरवाजे बंद होने की पुष्टि के बाद ही अपनी सीट पर बैठ सकेगा.

Himachal Road Transport Corporation bus
हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस (ETV Bharat)

ड्राइवर के लिए सख्त निर्देश

ड्राइवर के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. बस चलाते समय ड्राइवर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा. मोबाइल साइलेंट मोड में रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर फोन परिचालक के पास रहेगा. कॉल आने पर कंडक्टर ही बातचीत करेगा और जरूरी सूचना चालक तक पहुंचाएगा. यदि किसी कारणवश ड्राइवर का खुद बात करना आवश्यक हो, तो उसे पहले बस सुरक्षित स्थान पर रोकनी होगी. निगम का मानना है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी और यात्रियों की सुरक्षा भी बेहतर होगी.

HRTC ड्राइवर कंडक्टर के लिए नई SOP

  • हिमाचल में HRTC ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नई एसओपी) लागू
  • 150 KM से अधिक दूरी वाले सभी रूटों और सूर्यास्त के बाद रात्रिकालीन बस सेवाओं में कंडक्टर के लिए बस की फ्रंट सीट रिजर्व
  • बस चलाते समय ड्राइवर का मोबाइल फोन साइलेंट मोड में और इस्तेमाल नहीं करने का आदेश
  • ड्राइवर का कॉल आने पर कंडक्टर ही करेगा बातचीत
  • इमरजेंसी की स्थिति में बस सुरक्षित जगह रोक कर ड्राइवर खुद कर सकता है बातचीत
  • नियमों की अनदेखी करने वाले ड्राइवर और कंडक्टर पर 2 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान

जुर्माने का प्रावधान

निगम प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि, निरीक्षण के दौरान यदि नियमों के विपरीत कंडक्टर फ्रंट सीट पर बैठा पाया गया या अन्य निर्देशों का उल्लंघन हुआ, तो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. अधिकारियों के अनुसार कंडक्टर यूनियन लंबे समय से लंबी दूरी के रूटों पर फ्रंट सीट उपलब्ध कराने की मांग कर रही थी. यात्रियों की सुरक्षा, कंडक्टरों की सुविधा और बेहतर संचालन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

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