दिल्ली: बिल्डिंग हादसे के बाद जागा प्रशासन, सीमापुरी में जर्जर निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई
दिल्ली के नई सीमापुरी में बिल्डिंग हादसे के बाद प्रशासन ने जर्जर और असुरक्षित निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है
Published : October 9, 2026 at 3:51 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के नई सीमापुरी में बिल्डिंग हादसे के बाद प्रशासन ने जर्जर और असुरक्षित निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. DUSIB की जमीन पर बने निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है. मौके पर MCD (दिल्ली नगर निगम) और DUSIB (दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड) की टीमें मौजूद हैं. वहीं, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों को भी तैनात किया गया है.
नई सीमापुरी में बिल्डिंग हादसे के बाद असुरक्षित निर्माण को हटाने का काम शुरू किया गया. DUSIB की जमीन पर बुलडोजर की मदद से निर्माण गिराया जा रहा है. मौके पर MCD और DUSIB के कर्मचारी संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं. प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य जर्जर और असुरक्षित ढांचों को हटाना है. डिमोलिशन की कार्रवाई के दौरान MCD के बिल्डिंग विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक मीणा और मेंटेनेंस विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण कुमार मीणा भी मौके पर मौजूद हैं.
बुलडोजर से निर्माण हटाने का काम
अधिकारियों की निगरानी में बुलडोजर से निर्माण हटाने का काम लगातार जारी है. कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री के जवानों को भी तैनात किया गया है. पुलिस और प्रशासन की टीमें पूरे इलाके में निगरानी बनाए हुए हैं. नई सीमापुरी में MCD और DUSIB की टीमें मौके पर मौजूद रहकर डिमोलिशन की कार्रवाई कर रही हैं. अधिकारियों की मौजूदगी में असुरक्षित निर्माण को हटाने का काम किया जा रहा है.
#WATCH | Delhi | MCD demolishes one building, issues notices to three other buildings in Seemapuri after building collapse. https://t.co/Dtn86oClXR— ANI (@ANI) October 9, 2026
वहीं, पुलिस बल और पैरामिलिट्री की तैनाती के बीच पूरे अभियान पर नजर रखी जा रही है. बिल्डिंग हादसे के बाद शुरू हुई इस कार्रवाई के तहत DUSIB की जमीन पर बने असुरक्षित निर्माण को हटाया जा रहा है. फिलहाल, नई सीमापुरी में प्रशासन की टीमों की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन जारी है.
इसे भी पढ़ें
- सीमापुरी में बिल्डिंग गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में, हादसे के बाद हुई क्षतिग्रस्त इमारतों को भी हटाने की तैयारी
- दिल्ली के सीमापुरी में ढही 5 मंजिला बिल्डिंग, अबतक 4 की मौत, बचाव कार्य जारी
- दिल्ली: सीमापुरी हादसे ने बेनकाब किया अवैध कमर्शियल गतिविधियों का मकड़जाल, कागजों पर FAR का गणित व जमीन पर जानलेवा निर्माण