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दिल्ली: बिल्डिंग हादसे के बाद जागा प्रशासन, सीमापुरी में जर्जर निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई

सीमापुरी में कार्रवाई ( ETV Bharat )

नई दिल्‍ली: दिल्ली के नई सीमापुरी में बिल्डिंग हादसे के बाद प्रशासन ने जर्जर और असुरक्षित निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. DUSIB की जमीन पर बने निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है. मौके पर MCD (दिल्ली नगर निगम) और DUSIB (दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड) की टीमें मौजूद हैं. वहीं, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों को भी तैनात किया गया है.

नई सीमापुरी में बिल्डिंग हादसे के बाद असुरक्षित निर्माण को हटाने का काम शुरू किया गया. DUSIB की जमीन पर बुलडोजर की मदद से निर्माण गिराया जा रहा है. मौके पर MCD और DUSIB के कर्मचारी संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं. प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य जर्जर और असुरक्षित ढांचों को हटाना है. डिमोलिशन की कार्रवाई के दौरान MCD के बिल्डिंग विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक मीणा और मेंटेनेंस विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण कुमार मीणा भी मौके पर मौजूद हैं.