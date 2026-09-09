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नकली बीज पर कड़े कानून की तैयारी, देश भर के किसान संगठनों से संवाद करेंगे शिवराज

दिल्ली में दस सितम्बर को होने जा रही इस बैठक का मकसद सीड कानून के मसौदे पर सीधे किसानों के जमीनी अनुभव, सुझाव और पक्ष को शामिल करना है, ताकि बीज माफियाओं के खिलाफ एक अचूक और प्रभावी व्यवस्था खड़ी की जा सके. ​प्रस्तावित नए 'सीड एक्ट' के तहत नकली, मिलावटी या घटिया बीज बेचने वाली कंपनियों और कारोबारियों के खिलाफ भारी जुर्माने और जेल की सजा जैसे बेहद सख्त कानूनी प्रावधान किए जा रहे हैं. कई बार खराब बीज के कारण किसान की महीनों की गाढ़ी कमाई और खून-पसीने की मेहनत बर्बाद हो जाती है.

भोपाल: मध्य प्रदेश के धार से लेकर खरगोन और टीकमगढ़ तक पिछले कुछ महीनों में नकली बीज के ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें किसानों की फसल ही नहीं उनके महीनों के पसीने पर भी पानी फिर गया था. नकली बीजों पर नकेल कसने के लिए अब मोदी सरकार सख्त कानून लाने जा रही है. इस कड़े बीज कानून को लेकर केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दस सितंबर को मध्य प्रदेश समेत देश भर के किसान प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे. दिल्ली में प्रमुख किसान संगठनों के शीर्ष नेताओं के साथ ये हाईलेवल मीटिंग होगी.

केंद्र सरकार इस कानून के जरिए ये तय करेगी कि बीज की गुणवत्ता और पारदर्शी ट्रेसिंग सिस्टम की शत-प्रतिशत गारंटी किसानों को मिले साथ ही किसानों के पारंपरिक बीजों के अधिकारों की भी रक्षा हो. भारी जुर्माने से लेकर जेल के प्रावधान के साथ इस सख्त सीड कानून का मसौदा तैयार करने से पहले किसान प्रतिनिधियों से भी उनकी राय लेने के लिए ये बैठक बुलाई गई है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि "प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सरकार हर नीति किसानों से संवाद और सहमति के आधार पर तय करने के लिए प्रतिबद्ध है. आगामी संसद सत्र से पहले होने जा रहा यह महामंथन देश के कृषि क्षेत्र को नकली बीजों के दंश से पूरी तरह मुक्त कराने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा."

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इन किसान संगठनों के साथ होगी बीज कानून को लेकर बैठक

दस सितंबर को आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय विमर्श में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के किसान प्रतिनिधि एक मंच पर उपस्थित रहेंगे. इस बैठक में भारतीय किसान संघ, बीकेयू (विभिन्न घटक), अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति (किसान महापंचायत, भारतीय कृषक समाज, गांव किसान उन्नयन और सोसाइटी फॉर इंडिपेंडेंट फार्मर्स एसोसिएशन का शीर्ष नेतृत्व शामिल होगा. ​इसके साथ ही कर्नाटक रैयत संघ, तेलंगाना रैयत संघ, महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन, गुजरात का खेदुत समाज, राजस्थान व बिहार की राष्ट्रीय किसान प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, तमिलनाडु का व्यवसाइगल संघम, झारखंड का प्रगतिशील कृषि मंच तथा केरल के कोट्टायम का कृषक संगठन सहित कई राज्यों के जमीनी किसान प्रतिनिधि भी सीधे कृषि मंत्री के सामने इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे.