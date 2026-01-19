ETV Bharat / state

JNU की सुरक्षा में 35 फीसदी महिला सुरक्षाकर्मी रखना अनिवार्य, आधुनिक उपकरणों से लैस एजेंसी की तलाश

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं अधिक मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने चौबीसों घंटे प्रभावी निगरानी, तेज प्रतिक्रिया और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नई सुरक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू की है. इस नई सुरक्षा योजना के लागू होने के बाद जेएनयू परिसर में तकनीक आधारित, तेज सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलेगी. जिससे विश्वविद्यालय का वातावरण और अधिक सुरक्षित व सुव्यवस्थित होने की उम्मीद है.

महिला सुरक्षाकर्मियों की हिस्सेदारी बढ़ेगी:

नई व्यवस्था के तहत सुरक्षा बल में महिलाओं की भागीदारी को 35 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा. प्रस्तावित एजेंसी को कुल 359 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें 126 महिलाएं शामिल होंगी. इसका उद्देश्य परिसर में छात्राओं और महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना है. सुरक्षाकर्मियों की संख्या के अनुरूप सुपरवाइजर नियुक्त किए जाएंगे, ताकि निगरानी व्यवस्था अधिक प्रभावी हो सके. इसके साथ ही फायर सुपरवाइजर का अलग पद भी प्रस्तावित है, जिससे आगजनी जैसी आपात स्थितियों से तुरंत निपटा जा सके.

क्यूआरटी वैन से होगी चौबीसों घंटे पेट्रोलिंग

परिसर में 24×7 गश्त के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) वैन या एसयूवी तैनात की जाएंगी. यह वाहन अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होंगे और इनमें चारों दिशाओं में रिकॉर्डिंग करने वाले सीसीटीवी कैमरे होंगे. इसके अलावा एजेंसी को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की सुविधा भी देनी होगी. प्रत्येक सुरक्षा पर्यवेक्षक के लिए दोपहिया वाहन अनिवार्य किया गया है, ताकि किसी भी घटना पर जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और बड़े परिसर में समय की बचत हो.