JNU की सुरक्षा में 35 फीसदी महिला सुरक्षाकर्मी रखना अनिवार्य, आधुनिक उपकरणों से लैस एजेंसी की तलाश

जेएनयू परिसर में पेट्रोलिंग के लिए क्यूआरटी वैन से लेकर महिला सुरक्षाकर्मियों की तादाद को 35 फीसदी किया जाएगा.

JNU में सुरक्षा का नया ढांचा
JNU में सुरक्षा का नया ढांचा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 19, 2026 at 8:18 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं अधिक मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने चौबीसों घंटे प्रभावी निगरानी, तेज प्रतिक्रिया और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नई सुरक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू की है. इस नई सुरक्षा योजना के लागू होने के बाद जेएनयू परिसर में तकनीक आधारित, तेज सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलेगी. जिससे विश्वविद्यालय का वातावरण और अधिक सुरक्षित व सुव्यवस्थित होने की उम्मीद है.

महिला सुरक्षाकर्मियों की हिस्सेदारी बढ़ेगी:

नई व्यवस्था के तहत सुरक्षा बल में महिलाओं की भागीदारी को 35 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा. प्रस्तावित एजेंसी को कुल 359 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें 126 महिलाएं शामिल होंगी. इसका उद्देश्य परिसर में छात्राओं और महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना है. सुरक्षाकर्मियों की संख्या के अनुरूप सुपरवाइजर नियुक्त किए जाएंगे, ताकि निगरानी व्यवस्था अधिक प्रभावी हो सके. इसके साथ ही फायर सुपरवाइजर का अलग पद भी प्रस्तावित है, जिससे आगजनी जैसी आपात स्थितियों से तुरंत निपटा जा सके.

क्यूआरटी वैन से होगी चौबीसों घंटे पेट्रोलिंग

परिसर में 24×7 गश्त के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) वैन या एसयूवी तैनात की जाएंगी. यह वाहन अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होंगे और इनमें चारों दिशाओं में रिकॉर्डिंग करने वाले सीसीटीवी कैमरे होंगे. इसके अलावा एजेंसी को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की सुविधा भी देनी होगी. प्रत्येक सुरक्षा पर्यवेक्षक के लिए दोपहिया वाहन अनिवार्य किया गया है, ताकि किसी भी घटना पर जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और बड़े परिसर में समय की बचत हो.

जीपीएस और यूएचएफ सिस्टम से होगी निगरानी

सभी सुरक्षाकर्मी जीपीएस युक्त अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी (यूएचएफ) संचार उपकरणों से लैस होंगे. केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के माध्यम से उनकी लोकेशन पर नजर रखी जाएगी. चोरी, आगजनी या अन्य नुकसान की स्थिति में जांच के लिए एजेंसी के पास विशेषज्ञों की टीम भी होनी चाहिए.

संपत्ति और गतिविधियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी

नई सुरक्षा एजेंसी विश्वविद्यालय की संपत्ति, छात्रों, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों, आगंतुकों और निवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदार होगी. साथ ही लावारिस या अवैध वाहनों को हटाना, प्रवेश द्वारों का नियंत्रण, अतिक्रमण और तोड़फोड़ रोकना तथा पेड़ों की अवैध कटाई जैसी गतिविधियों की सूचना अधिकारियों को देना भी एजेंसी के दायरे में होगा. सामाजिक, धार्मिक और आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान भी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी.

