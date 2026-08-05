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भारत–पाक सीमा पर नया सुरक्षा कवच तैयार, आधुनिक ट्रेनिंग से हाईटेक और ऑपरेशनल बनेंगे बॉर्डर होमगार्ड

आधुनिक ऑपरेशनल प्रशिक्षण ( ETV Bharat Jaisalmer )