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भारत–पाक सीमा पर नया सुरक्षा कवच तैयार, आधुनिक ट्रेनिंग से हाईटेक और ऑपरेशनल बनेंगे बॉर्डर होमगार्ड

बॉर्डर होमगार्ड को आधुनिक सुरक्षा तकनीकों, संचार व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और बीएसएफ की कार्यप्रणाली से परिचित कराया जा रहा है.

Modern operational training
आधुनिक ऑपरेशनल प्रशिक्षण (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 7:36 PM IST

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जैसलमेर: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. बदलते सुरक्षा परिदृश्य, सीमा पार से ड्रोन गतिविधियों, तस्करी, घुसपैठ की कोशिशों और अन्य उभरती चुनौतियों को देखते हुए अब बॉर्डर होमगार्ड की भूमिका को भी पहले से अधिक मजबूत और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा रहा है. इसी रणनीति के तहत राजस्थान होमगार्ड के बॉर्डर विंग को सीमा सुरक्षा बल (BSF) के साथ आधुनिक ऑपरेशनल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और प्रतिक्रिया क्षमता को और प्रभावी बनाया जा सके.

राजस्थान होमगार्ड के महानिदेशक एवं कमांडेंट जनरल अनिल पालीवाल ने बताया कि यह प्रशिक्षण केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि बॉर्डर होमगार्ड को बदलते सुरक्षा परिवेश के अनुरूप पूरी तरह अपग्रेड करने की पहल है. उन्होंने कहा कि जवानों को यह सिखाया जा रहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों पर किस प्रकार सतर्क निगरानी रखनी है, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना संबंधित एजेंसियों तक कितनी तेजी और सटीकता से पहुंचानी है तथा बीएसएफ सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ किस प्रकार बेहतर समन्वय स्थापित करना है.

क्यों जरूरी है आधुनिक ऑपरेशनल प्रशिक्षण, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaisalmer)

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उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान आधुनिक हथियारों के सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग, नवीनतम निगरानी तकनीकों, संचार प्रणाली, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन और सीमाई सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रोटोकॉल की जानकारी दी जा रही है. बीएसएफ के अनुभवी अधिकारी अपने वर्षों के व्यावहारिक अनुभव के आधार पर होमगार्ड जवानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में वे त्वरित और प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभा सकें.

Locals welcoming DG Paliwal upon his arrival in Jaisalmer
जैसलमेर पहुंचने पर डीजी पालीवाल का स्वागत करते स्थानीय लोग (ETV Bharat Jaisalmer)

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इसी उद्देश्य को लेकर पोकरण स्थित बीएसएफ कैंप में 5 से 7 अगस्त तक 'फेमिलियराइजेशन कम ऑपरेशनल एक्सपोजर प्रोग्राम' आयोजित किया जा रहा है. कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान होमगार्ड के महानिदेशक एवं कमांडेंट जनरल अनिल पालीवाल ने किया. इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राजस्थान होमगार्ड के बॉर्डर विंग के अधिकारियों एवं जवानों को बीएसएफ द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

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कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञ व्याख्यान, ऑपरेशनल प्रस्तुतियां, डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन और व्यावहारिक अभ्यास के माध्यम से प्रतिभागियों को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा प्रबंधन, आधुनिक निगरानी उपकरणों, संचार तंत्र, खुफिया समन्वय तथा सीमाई परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है. प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रतिभागियों को सीमा चौकियों का भ्रमण भी कराया जाएगा, जहां वे वास्तविक सीमा सुरक्षा व्यवस्था, बीएसएफ की कार्यप्रणाली और आधुनिक सुरक्षा संसाधनों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे.

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बॉर्डर होमगार्ड को आधुनिक ट्रेनिंग
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