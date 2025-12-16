ETV Bharat / state

सुकमा में नया सुरक्षा कैंप, माओवाद प्रभावित इलाके में मजबूत होगी पकड़, विकास को मिलेगी रफ्तार

सुकमा सुरक्षा कैंप ( ETV Bharat Chhattisgarh )

सुकमा: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में लगातार सुरक्षा कैंप खोले जा रहे हैं, जिससे दूरस्थ इलाकों में शांति, सुरक्षा और विकास को मजबूती दी जा सके. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ शासन और सुरक्षा बलों ने एक और अहम कदम उठाया है. सुकमा जिले के अति संवेदनशील ग्राम पेदाबोड़केल में 10 दिसंबर को नवीन सुरक्षा कैंप की स्थापना की गई है. नियद नेल्लानार योजना के तहत सुरक्षा कैंप यह सुरक्षा कैंप छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियद नेल्ला नार (आपका अच्छा गांव, आपका अच्छा जंगल) के अंतर्गत स्थापित किया गया है.