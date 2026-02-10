ETV Bharat / state

बीजापुर के पल्सेगुण्डी में सिक्योरिटी फोर्स का नया कैंप स्थापित, सुरक्षा के साथ विकास को मिली नई गति

थाना फरसेगढ़ क्षेत्र के पल्सेगुण्डी गांव में सोमवार को नवीन सुरक्षा एवं जन-सुविधा कैम्प की स्थापना की गई है. बीजापुर जिले में डीआरजी, जिला बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त टीमों ने यह कैंप लगाया है.

बीजापुर : छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पल्सेगुंडी गांव में सुरक्षा बलों ने नया सुरक्षा कैंप स्थापित किया है. बीजापुर पुलिस ने बताया कि यह कैंप न सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलेगी.

साल 2024 से अब तक 35 नए कैंप

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने साल 2024 से अबतक 35 नए कैंप ऐसे इलाके में खोले हैं, जहां पहुंचना पहुंचने के लिए रास्ता भी नहीं था. अबतक 918 माओवादी सरेंडर कर चुके हैं. वहीं 232 माओवादी अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए हैं. 1163 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है.

आधारभूत संरचना का विस्तार

पुलिस ने बताया कि भोपालपटनम् से फरसेगढ़, सेण्ड्रा और गढ़चिरौली को जोड़ने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली इन्द्रावती नदी पर पूल निर्माण का काम भी चल रहा है. इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र के सुदूर ग्रामों को सड़क और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आवागमन की बेहतर सुविधा हो और प्रशासन भी लोगों तक आसानी से पहुंच कर उनसे संवाद कर सके.

कैंप खुलने से मिलेगी ये सुविधाएं

पुलिस का कहना है कि नवीन कैम्प की स्थापना से क्षेत्र में माओवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा, नक्सल विरोधी अभियानों के संचालन में तेजी आएगी और आसपास रहने वाले ग्रामीणों को सड़क, पुल/पुलिया निर्माण, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं, पीडीएस दुकानें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी जरुरी सुविधाएं मिलेंगी.

नक्सलियों के स्मारक को किया गया ध्वस्त

कैम्प स्थापना के दौरान सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में माओवादियों द्वारा बनाए गए अवैध स्मारक को भी ध्वस्त किया, जिससे माओवादी प्रभाव समाप्त करने का स्पष्ट संदेश गया. इसके पश्चात ग्रामीणों के साथ जन-संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया.

'जन संवाद' और ग्रामीणों से चर्चा

पल्सेगुण्डी में नवीन सुरक्षा कैम्प की स्थापना के बाद ग्रामीण उत्साहित हैं. सुरक्षा बलों ने जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीण महिला, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद रहे. ग्रामीणों ने क्षेत्र में सुरक्षा, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और संचार सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं बताईं. सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि कैम्प स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना है.