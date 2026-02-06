ETV Bharat / state

नक्सल प्रभावित गुण्डेपुरी में नवीन सुरक्षा कैंप, कैंप में स्थानीय लोगों को मिलेगी जनसुविधा, प्रशासनिक पहुंच होगी आसान

बीजापुर के गुण्डेपुरी में सुरक्षा बलों ने नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किया है. कैंप के खुलने से धुर नक्सल क्षेत्र में सरकार की योजनाएं पहुंचेंगी.

Naxal affected Gundepuri
नक्सल प्रभावित गुण्डेपुरी में नवीन सुरक्षा कैंप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 6, 2026 at 3:35 PM IST

बीजापुर : बीजापुर जिले से अब धीरे-धीरे करके नक्सलवाद का सफाया हो रहा है. सरकार की पूना मार्गेम पुनर्वास नीति और जंगलों के अंदर फोर्स के अदम्य साहस के बदौलत लाल घेरा अब मिट रहा है. साथ ही साथ धुर नक्सल क्षेत्र में खुल रहे नए सुरक्षा कैंप आसपास के गांव में विकास लाने में कारगर साबित हो रहे हैं.


गुण्डेपुरी में नवीन सुरक्षा कैंप की स्थापना

इसी कड़ी में नक्सल प्रभावित थाना फरसेगढ़ क्षेत्र के ग्राम गुण्डेपुरी में 05 फरवरी 2026 को नवीन सुरक्षा एवं जन-सुविधा कैम्प की स्थापना की गई. दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और प्राकृतिक चुनौतियों के बीच डीआरजी, जिला बल एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 21वीं वाहिनी “एफ” समवाय की टीम ने कैंप बनाया.

कैंप से किन इलाकों को होगा फायदा

यह कैम्प भोपालपटनम से फरसेगढ़, सेण्ड्रा एवं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली को जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा. इन्द्रावती नदी पर निर्माणाधीन पुल से आने वाले समय में अंतरराज्यीय आवागमन, प्रशासनिक पहुंच और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी. सुरक्षा कैम्प की मौजूदगी से आसपास के ग्रामीण इलाकों में सड़क, पुल-पुलिया, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पीडीएस दुकानें, शिक्षा एवं मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं सुलभ होंगी.

जिले में 34 नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित

इस कैंप को नक्सल उन्मूलन के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. घने जंगल, पहुंच-विहीन मार्ग और कड़ाके की ठंड के बावजूद सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस, उच्च मनोबल और मजबूत संकल्प के साथ इस कार्य को अंजाम दिया. साल 2024 से अब तक बीजापुर जिले में कुल 34 नवीन सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की जा चुकी है, जिससे माओवादी गतिविधियों पर लगातार प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है.

आईजी और एसपी की निगरानी में बना कैंप

प्रशासनिक स्तर पर यह कार्य पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुन्दरराज पी. के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव के नेतृत्व में किया गया. कैम्प की स्थापना से क्षेत्र में शांति, विकास और जन-विश्वास का माहौल मजबूत हुआ है और ग्रामीणों में उत्साह देखा जा रहा है.


