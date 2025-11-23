ETV Bharat / state

माओवादियों की मांद कर्रेगुट्टा में खुला पुलिस कैंप, 31 मार्च 2026 है माओवाद के खात्मे की डेडलाइन

कैंप के खुलने से इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क का काम तेजी से होगा.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 23, 2025 at 2:17 PM IST

5 Min Read
बीजापुर: नक्सल प्रभावित उसूर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ताड़पाला इलाके में अब तेजी से विकास का काम होगा. इस इलाके के लोग लंबे समय से सड़क, पानी, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं से वंचित रहे हैं. नया सुरक्षा कैंप खुलने के बाद जहां ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना बढे़गी वहीं विकास के कामों में तेजी आएगी.

माओवादियों की मांद में खुला पुलिस कैंप: दरअसल, कर्रेगुट्टा पहाड़ पर 4 नवंबर 2025 को जिला पुलिस बल, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा 205-210 और केरिपु 196 की संयुक्त टीमों की मदद से नया पुलिस कैंप स्थापित किया गया. नवीन सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप की स्थापना से इलाके में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अब मिल पाएंगी. बंद पड़े स्कूलों को शुरू किया जाएगा और नए स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे.

माओवाद विरोधी अभियान के दौरान खोला गया कैंप: 1 नवंबर 2025 से यहां माओवादी विरोधी अभियान के तहत कैंप की स्थापना का काम शुरू किया गया था. 3 नवंबर को सुरक्षा बलों ने पहली बार इस क्षेत्र में प्रवेश कर कैंप के लिए सुरक्षित स्थान का चयन किया. दुर्गम पहाड़ और मुश्किल भरे रास्तों को पार कर जवानों ने यहां कैंप बनाने का काम शुरू किया. जवानों ने कैंप निर्माण के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया. कर्रेगुट्टा वहीं पहाड़ है जहां माओवादियों ने कई जगहों पर बम प्लांट कर रखें हैं. पहाड़ पर जाने के जितने भी रास्ते हैं उनपर एंबुस लगा रखा है. बावजूद इसके जवानों ने हर बाधा को पार कर यहां पर कैंप को स्थापित किया. जवानों ने बताया कि 24 घंटे के भीतर यहां कैंप स्थापित कर दिया गया.

ताड़पाला में नवीन सुरक्षा कैंप सफलतापूर्वक स्थापित किया गया, जिससे सीमावर्ती इलाकों में माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा. कैंप स्थापित होने से माओवाद विरोधी अभियान संचालन की क्षमता बढ़ेगी, आसपास के ग्रामीणों को सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, PDS दुकानें, मोबाइल नेटवर्क, आंगनबाड़ी आदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी. कैंप की स्थापना से क्षेत्र में उत्साह और सुरक्षा की भावना बढ़ी है. वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में बीजापुर जिले में कुल 44 नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित किए जा चुके हैं: जितेंद्र यादव, पुलिस अधीक्षक,बीजापुर

हेलीकॉप्टर की मदद ली गई: कैंप स्थापना के दौरान हेलीकॉप्टर सपोर्ट लगातार मिलता रहा, जिससे न केवल रसद और सामग्री की आपूर्ति आसान हुई, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन भी टीम को समय-समय पर मिलता रहा. पुलिस महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़, ADG नक्सल ऑप्स, IG बस्तर रेंज, IG केरिपु सेक्टर, DIG दंतेवाड़ा रेंज, DIG CRPF सहित तमाम उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और जवानों का मनोबल बढ़ाया.

पुलिस कैंप में रुके अफसर: 20 नवंबर की रात को कैंप में पुलिस महानिदेशक केरिपु सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने रात्रि विश्राम किया. अफसरों ने कैंप में रुककर जवानों को ये संदेश दिया है कि हम इस अभियान में आपके साथ कंधे से कंधा मिलकर खड़े हैं. 11 नवंबर और 20–21 नवंबर को लगातार उच्चस्तरीय निरीक्षणों और समीक्षा बैठकों के माध्यम से अधिकारियों ने जवानों को सामरिक दिशा निर्देश दिए. अफसरों ने जवानों को बताया कि कैम्प को भविष्य में जंगल वारफेयर, फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के विशेषीकृत केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है. यह पहल जवानों की क्षमता और अभियान संचालन की दक्षता को कई गुना बढ़ाने वाली साबित होगी.

कर्रेगुट्टा पहाड़ 14 IED: ताड़पाला कैंप की स्थापना के बाद इलाके में सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया. सर्चिंग अभियान के दौरान मौके से 14 आईईडी बरामद किया गया. जवानों ने समय रहते सभी बमों को मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया. एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों को लगातार बड़ी सफलताएं मिल रही हैं.

एंटी नक्सल ऑपरेशन का लाभ

  • 2024 से अब तक 22 सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए.
  • 749 माओवादियों ने अबतक आत्मसमर्पण किया.
  • 202 माओवादी अबतक एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं.
  • 1006 माओवादियों को अबतक गिरफ्तार किया गया.
  • बस्तर संभाग में भी 210 माओवादी हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर चुके हैं.

शासन की योजना का मिल रहा लाभ: नियद नेल्लानार योजना के तहत नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हुई है. ताड़पाला कैंप के बाद अब ग्रामीणों को सड़क, बिजली, पानी, आंगनबाड़ी, स्कूल, PDS दुकानें, स्वास्थ्य सेवाएँ, मोबाइल नेटवर्क और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में तेजी आएगी. इसके साथ ही सीमावर्ती छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में संयुक्त अभियान और भी प्रभावी साबित होंगे, जिससे माओवादी गतिविधियों को पूरी तरह से खत्म करने में सफलता भी मिलेगी.

