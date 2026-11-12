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भामाशाह मंडी में नए सीजन का मुहूर्त, धनिया की बोली रिकॉर्ड 16951 रुपए क्विंटल पर...सरकार को 70 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू

मंडी में मुहूर्त के दौरान मौजूद मंत्री हीरालाल नागर और विधायक कल्पना देवी ( ETV Bharat Kota )

कोटा: भामाशाह कृषि उपज मंडी में दिवाली के बाद नए सीजन का मुहूर्त गुरुवार को किया गया. इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और लाडपुरा विधायक कल्पना देवी कार्यक्रम में पहुंची. पहले भामाशाह कृषि उपज मंडी में गणेश पूजन किया गया. इसके बाद किसानों और व्यापारियों को प्रसाद वितरित किया गया. बाद में नीलामी शेड में नीलामी मुहूर्त आयोजित हुआ, जिसमें धनिया की नीलामी सर्वाधिक 16951 रुपए क्विंटल की रही है.

मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि मंडी में व्यापारियों और किसानों के बीच एक विश्वास है और यह विश्वास लंबे समय से चल रहा है. इस मंडी में गुरुवार तक किसी भी किसान के पैसे नहीं डूबे हैं. यही मंडी की विश्वसनीयता है. इसीलिए व्यापार लगातार बढ़ रहा है. यहां पर बड़ा व्यापार होता है. करीब 500 से 700 व्यापारी हैं. मंडी में मुनीम से लेकर हम्माल और मजदूर भी बड़ी संख्या में और हजारों किसान इससे जुड़े हुए हैं.