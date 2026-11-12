भामाशाह मंडी में नए सीजन का मुहूर्त, धनिया की बोली रिकॉर्ड 16951 रुपए क्विंटल पर...सरकार को 70 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू
दिवाली के बाद नए सीजन का मुहूर्त गुरुवार को किया गया. इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और लाडपुरा विधायक कल्पना देवी कार्यक्रम में पहुंचीं.
Published : November 12, 2026 at 1:16 PM IST
कोटा: भामाशाह कृषि उपज मंडी में दिवाली के बाद नए सीजन का मुहूर्त गुरुवार को किया गया. इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और लाडपुरा विधायक कल्पना देवी कार्यक्रम में पहुंची. पहले भामाशाह कृषि उपज मंडी में गणेश पूजन किया गया. इसके बाद किसानों और व्यापारियों को प्रसाद वितरित किया गया. बाद में नीलामी शेड में नीलामी मुहूर्त आयोजित हुआ, जिसमें धनिया की नीलामी सर्वाधिक 16951 रुपए क्विंटल की रही है.
मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि मंडी में व्यापारियों और किसानों के बीच एक विश्वास है और यह विश्वास लंबे समय से चल रहा है. इस मंडी में गुरुवार तक किसी भी किसान के पैसे नहीं डूबे हैं. यही मंडी की विश्वसनीयता है. इसीलिए व्यापार लगातार बढ़ रहा है. यहां पर बड़ा व्यापार होता है. करीब 500 से 700 व्यापारी हैं. मंडी में मुनीम से लेकर हम्माल और मजदूर भी बड़ी संख्या में और हजारों किसान इससे जुड़े हुए हैं.
मंडी विस्तार जरूर होगा. इसकी मॉनिटरिंग लोकसभा अध्यक्ष भी कर रहे हैं. यहां रिकॉर्ड माल यहां पर आता है और यह रोजगार का बड़ा केंद्र भी है. भामाशाह कृषि उपज मंडी के कोटा सीड्स एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश राठी का कहना है कि पिछले साल से धनिया का मुहूर्त भाव दोगुना है. मंडी में दाम सभी जिंसों के भी इस बार अच्छे चल रहे हैं. धान के भाव भी जहां 3500 रुपए पिछले साल थे, इस बार 4500 से 5100 रुपए तक है. सोयाबीन, गेहूं, उड़द व लहसुन और अन्य उपज के भी दाम काफी अच्छे हैं.
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70 करोड़ सालाना से ज्यादा मंडी दे रही इनकम : मंडी सेक्रेटरी मनोज कुमार मीणा ने बताया कि मंडी के एक्सटेंशन का अब अंतिम चरण में काम चल रहा है. जिसके तहत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में एक्सटेंशन की फाइल है, जिसमें अंतिम क्लीयरेंस के लिए मीटिंग मंत्रालय में होनी है. इसके बाद मंडी को जहां वर्तमान में 250 बीघा जमीन है, यह बढ़कर 650 बीघा के आसपास होगी. काफी ज्यादा जमीन होने पर मंडी के शेड बन जाएंगे. रेलवे रैक पॉइंट भी यहां पर बन जाएगा. यह सारा काम हो जाएगा. इससे बाद मंडी के बाहर लाइन लगती है, यह नहीं रहेगी.
वर्तमान में जहां कोटा मंडी का रेवेन्यू 70 करोड़ है, इस बार अच्छे दाम होने के चलते रेवेन्यू बढ़ेगा और लगातार यह बढ़ भी रहा है. यह एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, जबकि रेवेन्यू के मामले में राजस्थान की सबसे बड़ी भामाशाह मंडी है और नई मंडी के यार्ड के निर्माण में भी करोड़ों रुपए खर्च होंगे. मंडी में वर्तमान में ढाई लाख क्विंटल के आसपास आवक हो रही है. यह आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी.
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