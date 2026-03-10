ETV Bharat / state

यूपी रोडवेज की नई योजना; गांव-गांव दौड़ेगी टैक्स फ्री मिनी बसें, किराया कम, ओला-उबर को करना होगा ये जरूरी काम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के हर गांव को बसों से जोड़ेगी. इसके लिए प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का सहारा लिया जाएगा. गांव में बड़ी बसों के बजाय छोटी बसें चलेंगी. जिससे इन्हें मुड़ने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो. सरकार प्राइवेट बस ऑपरेटरों को टैक्स में राहत भी देगी, जिससे वे बसें चलाने के लिए आगे आ सकें. बसों का किराया भी सस्ता होगा जिससे यात्री इन बसों में सफर का लुफ्त उठा पाएंगें. मंगलवार को योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना पर मुहर लगाई है, जिसके बाद सरकार इस तरह की पॉलिसी लागू करेगी.

दयाशंकर सिंह, परिवहन मंत्री (Video Credit; ETV Bharat)

टैक्स फ्री होंगी बसें: उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 कैबिनेट से स्वीकृत हो गई है. नई पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश के 59,163 ग्राम सभाओं में बस पहुंचेगी. इसकी विशेषता ये होगी कि यह टैक्स फ्री होंगी. इन बसों से हम टैक्स नहीं लेंगे. बस संचालकों को प्रोत्साहन मिले इसे लेकर उन्हें रियायत भी देंगे. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी. उस कमेटी में SP, CDO, ARTO और RM सदस्य होंगे. गांव में बसे चलेंगी और रात में जाकर वहीं पर हॉल्ट करेंगी.

ये होंगी बस की खासियत: ब्लॉक और तहसील होते हुए सुबह 10 बजे तक जिला मुख्यालय पर पहुंच जाएंगी. किसी को कचहरी जाना होगा. बच्चों को पढ़ने जाना होगा या उस गांव के कोई लोग अपनी खेतीबाड़ी का कोई सामान शहर में बेचने के लिए ले जाना चाहेंगे, तो उसे लेकर आराम से पहुंच सकेंगे. यह छोटी बसें होंगी. लगभग 7 मीटर की होंगी और मैक्सिमम 28 सीटर बसे होंगी. छोटी बसों को इसलिए ले रहे हैं, जिससे ये गांव में टर्न कर सकें. बहुत सारी सड़कें अभी भी हैं, जहां पर बड़ी बसों के टर्न में दिक्कत आएगी, इसलिए इस तरह की बसें लगाई जाएंगी. 4 बजे शाम से यह सभी बसें अपनी दूरी के अनुसार रात 8 बजे तक अपने गांव में पहुंच जाएंगी. कोशिश रहेगी कि जो ड्राइवर कंडक्टर इस बस पर तैनात हो, वह उसी गांव का हो. जिससे उन्हें रुकने में कोई दिक्कत न हो. इससे हर गांव को बस की सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे. इसका किराया भी सस्ता रहेगा. जो भी आगे संशोधन करना होगा वह संशोधन भी किया जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके.



कम किराए में सफर कर रहे हैं यात्री: उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के गांवों में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा वर्तमान में संचालित की जा रही हैं. हर रीजन के डिपो से 10-10 बसें गांव के लिए संचालित की जा रही हैं. इन बसों का किराया साधारण बसों के किराए की तुलना में 20% सस्ता है, जिससे यात्री बड़ी संख्या में इन बसों से सफर कर रहे हैं. इनका रिस्पांस काफी अच्छा मिल रहा है.