महिला किसानों की खुशहाली के लिए झारखंड में नई योजना की होगी शुरुआत, हर जिले में 70 महिलाओं का होगा चयन
झारखंड में महिला किसानों की समृद्धि के लिए नई योजना शुरू होगी, राज्य-स्तरीय कार्यशाला में महिला किसानों से ली गई राय. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 3, 2026 at 7:53 PM IST
रांची: झारखंड सरकार और खासकर कृषि एवं पशुपालन विभाग, राज्य की महिला किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें समेकित (Integrated Farming) खेती से जोड़ने की दिशा में नई पहल करने जा रहा है. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से प्रस्तावित 'महिला किसान खुशहाली योजना' को लेकर रांची के एक होटल में गुरुवार को कंसल्टेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें विभाग के पदाधिकारियों के अलावा जेएसएलपीएस के सीओ, प्रगतिशील किसान, महिला किसान, कृषि क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, केवीके और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.
कार्यक्रम का उद्देश्य इस महत्वाकांक्षी योजना को अंतिम रूप देने से पहले कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और महिला किसानों से सुझाव लेना था, ताकि योजना के तहत सही लाभुकों का चयन किया जा सके.
पांच साल में 1680 महिला किसानों को जोड़ने की तैयारी
कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में राज्य की कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकार ने इस योजना के लिए इसी वित्तीय वर्ष में बजटीय प्रावधान किया है. योजना को पांच साल में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी है. शुरुआती चरण में प्रत्येक जिले में करीब 70 महिला किसानों को चिह्नित कर समेकित खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.
योजना के तहत प्रत्येक वर्ष लगभग 350 महिला किसानों की पहचान की जाएगी. पांच साल की अवधि में कुल करीब 1680 महिला किसानों के समेकित खेती आधारित मॉडल या प्रोजेक्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है.
बदलते मौसम के बीच समेकित खेती बेहद जरूरीः कृषि मंत्री
उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि बदलते मौसम और जलवायु एवम परिस्थितियों में बदलाव का झारखंड के किसानों पर खासा प्रभाव पड़ रहा है. राज्य में बड़ी संख्या में किसान एक प्रमुख फसल (धान)पर निर्भर रहते हैं. ऐसे में किसी कारण से अगर धान की फसल खराब हो गई तो राज्य के किसानों की कमर टूट जाती है. उन्होंने कहा कि 'महिला किसान खुशहाली योजना' के माध्यम से महिला किसानों को समेकित खेती की ओर ले जाने की कोशिश की जाएगी.
'पांच साल में 1680 महिला किसानों के मॉडल प्रोजेक्ट विकसित करने का लक्ष्य, समेकित खेती से महिला किसानों को सशक्त एवं स्वाबलंबी बनाने का है लक्ष्य.'-शिल्पी नेहा तिर्की, कृषि एवं पशुपालन मंत्री
महिला किसानों को सात लाख रुपये तक की मददः शिल्पी नेहा तिर्की
शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि 'झारखंड महिला किसान खुशहाली योजना,' के तहत चयनित महिला किसानों के लिए करीब सात लाख रुपये तक के प्रावधान की बात कही गई है. हालांकि इस राशि का इस्तेमाल किन गतिविधियों में और किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए योजना के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है.
आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं पर विशेष फोकस- शिल्पी नेहा तिर्की
राज्य की कृषिमंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने योजना में उन महिला किसानों को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जो अब तक सरकारी योजनाओं का पर्याप्त लाभ नहीं उठा पाई हैं. उन्होने कहा कि खास तौर पर आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को योजना से जोड़ने की दिशा में हमारा मुख्य फोकस रहेगा.
जमीन के दस्तावेजों को लेकर भी मंथन
राज्यस्तरीय कॉन्फ्रेंस एवं कंसल्टेशन कार्यक्रम में जमीन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर भी चर्चा हुई. अधिकारियों के मुताबिक, योजना का लाभ लेने के लिए जमीन से संबंधित दस्तावेज जरूरी होने की स्थिति में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि किन-किन दस्तावेजों को स्वीकार किया जाएगा. वहीं अलग अलग जिलों से आई महिला किसानों ने कहा कि राज्य की महिलाओं खासकर आदिवासी महिलाओं के पास जमीन उनके नाम पर नहीं होती है, ऐसे में महिलाओं के लिए इस योजना से जुड़ने के लिहे कोई अन्य वैकल्पिक रास्ते को तलाश कर उसे योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता में जोड़ा जाए.
सीमित होकर न रह जाये 'किसान खुशहाली योजना'- कृषि मंत्री
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि महिला किसान खुशहाली योजना केवल अनुदान देने तक की योजना बनकर सीमित न रहे, बल्कि महिला किसानों के लिए समेकित और टिकाऊ कृषि मॉडल विकसित करने का यह माध्यम बने ताकी उनकी आमदनी बढ़े और बदलते मौसम के बीच कृषि पर उनकी निर्भरता का जोखिम कम हो सके. उन्होंने कहा कि इसी वजह से योजना को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न संस्थाओं और विशेषज्ञों की राय ली जा रही है.
'जमीन पर उतरने के बाद योजना सफल होः शिल्पी नेहा तिर्की
कृषिमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजना की घोषणा करना नहीं, बल्कि इसे जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करना है. इसलिए योजना के हर पहलू पर पहले ही चर्चा की जा रही है, ताकि क्रियान्वयन के दौरान किसी तरह की व्यावहारिक समस्या सामने न आए.
सरकार की प्रस्तावित योजना अच्छीः महिला किसान शकुन्तला कुमारी
स्टेट लेवल कार्यशाला में आयीं हजारीबाग की महिला किसान शकुंतला देवी ने कहा कि 'हम भी खेती करते हैं, खेती-किसानी से अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं.' अभी खेत में गोभी, खीरा जैसी फसलें लगी हैं. उन्होंने कहा कि इस योजना से महिला किसानों को एक पहचान और सम्मान मिलेगा. इसके साथ-साथ योजना के तहत मिली राशि से वह उन्नत और समन्वित खेती से और अधिक लाभ उठा सकेंगी.
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