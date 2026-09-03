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महिला किसानों की खुशहाली के लिए झारखंड में नई योजना की होगी शुरुआत, हर जिले में 70 महिलाओं का होगा चयन

महिला किसान खुशहाली योजना की होगी शुरुआत ( Etv Bharat )