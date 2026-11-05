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करवा चौथ पर स्थगित HPU की परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी, यहां जानिए कब से कब तक होंगे पेपर

HPU की परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी ( FILE, ETV Bharat )

शिमला: करवा चौथ के दिन स्थगित की गई स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने नया परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है. विश्वविद्यालय ने विभिन्न संकायों और कोर्सों के प्रभावित प्रश्नपत्रों के लिए नवंबर में नई तारीखें तय की हैं. संशोधित शेड्यूल के मुताबिक अधिकांश परीक्षाएं 12 से 26 नवंबर के बीच आयोजित होंगी. इससे परीक्षा स्थगित होने के बाद नई तारीखों का इंतजार कर रहे हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली है.

विश्वविद्यालय की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम में बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री, बीबीए, बीसीए, बीवॉक, बीएफए, बीपीए, बीएड, बीएचएम और पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है. खास बात यह है कि केवल स्थगित परीक्षाओं की तारीखें बदली गई हैं. परीक्षा केंद्र, समय और अन्य विवरण पहले जारी डेटशीट के अनुसार ही रहेंगे.