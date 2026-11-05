करवा चौथ पर स्थगित HPU की परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी, यहां जानिए कब से कब तक होंगे पेपर
बीए, बीएससी, बीकॉम समेत 12 से अधिक कोर्सों की बदली तारीखें, अनुपूरक और पीजी परीक्षाओं का कार्यक्रम भी बदला.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 7:41 AM IST
शिमला: करवा चौथ के दिन स्थगित की गई स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने नया परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है. विश्वविद्यालय ने विभिन्न संकायों और कोर्सों के प्रभावित प्रश्नपत्रों के लिए नवंबर में नई तारीखें तय की हैं. संशोधित शेड्यूल के मुताबिक अधिकांश परीक्षाएं 12 से 26 नवंबर के बीच आयोजित होंगी. इससे परीक्षा स्थगित होने के बाद नई तारीखों का इंतजार कर रहे हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली है.
विश्वविद्यालय की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम में बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री, बीबीए, बीसीए, बीवॉक, बीएफए, बीपीए, बीएड, बीएचएम और पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है. खास बात यह है कि केवल स्थगित परीक्षाओं की तारीखें बदली गई हैं. परीक्षा केंद्र, समय और अन्य विवरण पहले जारी डेटशीट के अनुसार ही रहेंगे.
प्रथम सेमेस्टर से लेकर अनुपूरक परीक्षाओं तक बदला शेड्यूल
बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान की परीक्षा अब 20 नवंबर को होगी. वाणिज्य विषयों के कुछ प्रश्नपत्र 16 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे. बीबीए प्रथम और पांचवें सेमेस्टर के स्थगित पेपर 13 नवंबर को होंगे, जबकि बीसीए प्रथम और पांचवें सेमेस्टर में गणित और ऑपरेटिंग सिस्टम की परीक्षाएं 16 नवंबर को निर्धारित की गई हैं. बीवॉक का स्थगित पेपर 13 नवंबर को होगा. शास्त्री प्रथम वर्ष में वेद विषय की परीक्षा 21 नवंबर को होगी. वहीं, द्वितीय और तृतीय वर्ष के निर्धारित प्रश्नपत्र 26 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे.
बीए, बीएससी, बीकॉम की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं की तारीखें भी तय
स्नातक प्रथम वर्ष की अनुपूरक परीक्षाओं में समाजशास्त्र का पेपर 26 नवंबर को दोपहर 12 से शाम पांच बजे तक होगा. कंप्यूटर एप्लीकेशन की परीक्षा इसी दिन सुबह नौ से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी. द्वितीय वर्ष में आधुनिक हिंदी कविता और रसायन विज्ञान के प्रश्नपत्र भी 26 नवंबर को होंगे. तृतीय वर्ष में राजनीतिक विज्ञान, भू-विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा विषयों के स्थगित पेपर संशोधित कार्यक्रम के अनुसार करवाए जाएंगे.
मौसम के कारण परीक्षा नहीं दे पाए इन विद्यार्थियों को भी राहत
खराब मौसम के चलते जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के कारण परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पाने वाले स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए भी विश्वविद्यालय ने नई तिथियां निर्धारित की हैं. इसके अलावा शास्त्री, प्रभाकर और प्राक शास्त्री की अनुपूरक परीक्षाओं का कार्यक्रम भी बदला गया है. प्रभाकर और प्राक शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की स्थगित परीक्षाएं 12 नवंबर को दोपहर दो से शाम पांच बजे तक होंगी.
वार्षिक परीक्षाओं की तारीखों में भी संशोधन
वहीं, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) के जनवरी सत्र के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाओं की तारीखों में भी संशोधन किया गया है. परीक्षा नियंत्रक प्रो श्याम लाल कौशल ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने से पहले संशोधित अधिसूचना और डेटशीट का मिलान करने की सलाह दी है, ताकि परीक्षा की तारीख और समय को लेकर किसी तरह का भ्रम न रहे.
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