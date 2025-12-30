शहीद पथ के पास बनेगा नया संस्कृति मुख्यालय; लखनऊ भ्रमण के लिए चलेगी खास बसें
उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह समीक्षा बैठक के दौरान कहा, अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय का नवीन परिसर
लखनऊः उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मंगलवार को पर्यटन भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ संस्कृति व पर्यटन विभाग की समीक्षा की. मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राजधानी में शहीद पथ के पास संस्कृति मुख्यालय की स्थापना की जायेगी. इस संस्कृति भवन में संस्कृति विभाग के अधीन आने वाली निदेशालयों के कार्यालयों को शिफ्ट किया जायेगा. उन्होंने संस्कृति विभाग के अधिकारियों को भूमि के लिए निर्देशित किया है. भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के नये परिसर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जायेगा. इसके अलावा राजधानी में पर्यटन एवं संस्कृति पार्क विकसित किया जायेगा. इस पार्क में पर्यटन और संस्कृति से जुड़ी वस्तुओं को प्रदर्शित किया जायेगा. इसकी शुरुआत 17 नगर निगमों के अधीन आने वाले पार्कों से होगी.
लखनऊ भ्रमण के लिए चलेगी अलग से बसः पर्यटन मंत्री ने कहा कि लखनऊ भ्रमण करने वाले लोगों के लिए बस चलाई जाएगी. किफायती रेट पर टिकट प्रदान किया जायेगा. इस बस का शुभारम्भ छह जनवरी को 1090 चौराहे से होगा. लखनऊ दर्शन का उद्देश्य पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं को आकर्षित करके लखनऊ को एक नये डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है.
लखनऊ को भी पर्यटन हब बनाएंः पर्यटन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि आगरा और काशी की तरह लखनऊ को भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गन्तव्य के रूप में ख्याति दिलाने के लिए परियोजना तैयार की जाए. आगरा और काशी में पहले से ही देशी-विदेशी पर्यटकों का आवागमन होता रहता है. इसी तर्ज पर लखनऊ को भी पर्यटन का हब बनाने के लिए तैयारी की जाए. निर्माणाधीन संग्रहालयों और स्मारकों का कार्य शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए. इसके अलावा ग्राम पंचायत को वितरित किये जाने वाले वाद्ययंत्रों को पूरी सावधानी और निगरानी के साथ पारदर्शिता के साथ खरीदा जाए.
परियोजना को आगे बढ़ाएं, नहीं तो होगी कार्रवाईः पर्यटन मंत्री ने निर्माण कार्यों और वृहद योजनाओं की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता के साथ बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने वित्तीय स्वीकृति एवं लंबित भुगतान के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकारी चीजों को उलझाने की नहीं बल्कि सुलझाने की मानसिकता के साथ कार्य करें. परियोजनाओं को आगे बढ़ाएं. बिलम्ब करने और लटकाने की प्रवृत्ति छोड़े नहीं तो कार्रवाई का सामना करना पडे़गा. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारियों को फाइलें बिलम्ब करने की पुनरावृत्ति छोड़नी पड़ेगी. उन्होंने संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय की अद्यतन स्थिति की बिन्दुवार समीक्षा की.
रामलीला मैदानों के सौन्दर्यीकरण की समीक्षा कीः मंत्री जयवीर सिंह ने तीर्थ विकास परिषदों के कार्यों, भारत सरकार के लंबित प्रकरणों, एमओयू और भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय म्यूजियम संग्रहालय की समीक्षा की. उन्होंने हरदोई, एटा, अलीगढ़, चित्रकूट, पीलीभीत, फिरोजाबाद, मैनपुरी आदि के रामलीला मैदानों के सौन्दर्यीकरण आदि की समीक्षा की. इसके अलावा रायबरेली, बदायू, कन्नौज, चित्रकूट, लखनऊ में निर्माणाधीन सांस्कृतिक केन्द्रों की समीक्षा की. पर्यटन स्थलों पर शिलालेखन, वे-साइड एमेनिटीज के प्रगति और प्रचार प्रसार की गहन समीक्षा की.
