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न्यू सांगानेर रोड पर डिमार्केशन का विरोध: घर–कारोबार बचाने की गुहार, आंखों में आंसू और सड़कों पर गुस्सा

जयपुर: जिस घर में पीढ़ियां बीत गईं, जिस दुकान से परिवार की रोजी-रोटी चल रही है और जहां से बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकलता है, रविवार को उसी घर-दुकान को बचाने के लिए लोग सड़क पर उतरे. न्यू सांगानेर रोड पर जेडीए की डिमार्केशन कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोगों और व्यापारियों का आक्रोश खुलकर सामने आया. कई महिलाएं सड़क पर बैठीं. इस दौरान रास्ता जाम होने से रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को साइड करने की कोशिश की. इसके बाद माहौल और गरमा गया.

2.4 किलोमीटर में करीब 260 अतिक्रमण चिह्नित करने की कार्रवाई : जयपुर के न्यू सांगानेर रोड पर सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक सड़क 160 फीट चौड़ीकरण के लिए जेडीए (JDA) ने डिमार्केशन (सीमांकन) और मार्किंग का काम शुरू कर दिया है. जेडीए एनफोर्समेंट पुलिस अधीक्षक इस्लाम खान ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच के निर्णय के अनुसार सोडाला तिराहे से गुर्जर की थड़ी तक करीब 2.4 किलोमीटर क्षेत्र में डिमार्केशन किया जा रहा है. इसके साथ ही संबंधित लोगों को नोटिस देने की कार्रवाई भी की जा रही है. करीब 260 अतिक्रमण चिह्नित किए जाने हैं. इसके लिए पांच टीमें गठित की गई हैं. डिमार्केशन के दायरे में दुकानें, चबूतरे और रैंप सहित अन्य निर्माण आ रहे हैं.

प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय विधायक, जेडीए प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. विरोध के दौरान सरकार और प्रशासन की प्रतीकात्मक अर्थी सजाकर भी प्रदर्शन किया गया. इस दौरान कई महिलाओं की आंखों में आंसू थे, तो व्यापारियों के चेहरे पर कार्रवाई को लेकर गुस्सा साफ नजर आया.

सरकार–प्रशासन की प्रतीकात्मक अर्थी निकालते स्थानीय (ETV Bharat Jaipur)

'बुलडोजर चला तो घर भी जाएगा और रोजगार भी' : यहां कार्रवाई का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं. कई परिवार ऐसे हैं जिनकी कई पीढ़ियां इसी इलाके में बीती हैं. स्थानीय निवासी पूनम शर्मा ने कहा कि घर टूटने के साथ उनका रोजगार भी प्रभावित होगा. उनका सवाल है कि जिन परिवारों के बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि डिमार्केशन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है और कार्रवाई से पहले स्थानीय लोगों की समस्याओं को नहीं सुना गया.

जेडीए की ओर से किया जा रहा डिमार्केशन (ETV Bharat Jaipur)

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व्यापारियों का आरोप- पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं : स्थानीय व्यापार मंडल के संरक्षक ओम राजोरिया ने जेडीए की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि व्यापारियों और स्थानीय लोगों के साथ जबरदस्ती की जा रही है. उनका आरोप है कि पुलिस बल की मौजूदगी में डिमार्केशन कराया जा रहा है और कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के साथ धक्का-मुक्की की गई. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है और कई लोग बेघर होने की कगार पर हैं. राजोरिया ने कहा कि आने वाला त्योहार और त्योहारी सीजन व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है. ऐसे समय में न्यू सांगानेर रोड के कारोबार पर कार्रवाई की तैयारी से व्यापारी चिंतित हैं. उन्होंने पुलिस प्रशासन पर महिलाओं के साथ अभद्रता का भी आरोप लगाया. व्यापारियों का कहना है कि जिस मास्टर प्लान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों के साथ पर्याप्त बातचीत नहीं हुई है. न ही पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की गई.

डिमार्केशन करती जेडीए की टीम (ETV Bharat Jaipur)

समझाइश के लिए पहुंचे विधायक, बोले- जनता की बात सुनी जानी चाहिए : विरोध के बीच स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे. यहां व्यापारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जनता की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. यदि लोगों को लगता है कि डिमार्केशन में पक्षपात हुआ है या गलत तरीके से निशान लगाए गए हैं, तो सरकार इस मामले को देखेगी. गोपाल शर्मा ने कहा कि जेडीए अधिकारियों से लगातार बातचीत की जा रही है और जनहित से बड़ा कुछ नहीं है.

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विधायक ने मास्टर प्लान पर उठाए सवाल : उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी आम जनता के हित में समाधान कैसे निकाला जाए, इस पर प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की संभावना की बात भी कही. विधायक ने जेडीए के मास्टर प्लान को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि समय के साथ मास्टर प्लान बदलता रहा है और नियमों का पालन हर जगह एक जैसा नहीं हो पाता. उनका कहना था कि जब जेडीए अस्तित्व में भी नहीं था, तब भी यहां लोगों के मकान मौजूद थे. ऐसे में लोगों के भविष्य का फैसला केवल JDA के स्तर पर नहीं छोड़ा जा सकता.

सड़क चौड़ीकरण के साथ अब सामने आया घर और रोजगार बचाने का सवाल : विरोध के स्वरों के बीच पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जेडीए की कार्रवाई को मनमर्जी का बताया. बहरहाल, न्यू सांगानेर रोड से जुड़ा मामला केवल सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है. एक तरफ जेडीए कोर्ट के आदेश और सड़क की निर्धारित चौड़ाई के अनुरूप कार्रवाई की बात कर रहा है. वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग और व्यापारी अपने घर, दुकान और रोजगार को बचाने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में डिमार्केशन और नोटिस की कार्रवाई के साथ स्थानीय लोगों के पुनर्वास और आपत्तियों के समाधान का मुद्दा भी अहम रहेगा.