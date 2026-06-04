उत्तर प्रदेश में बिल्डिंग की ऊंचाई को लेकर नया नियम, विशेष तकनीकी समिति का गठन, बिल्डरों को होगा फायदा
नई समिति की अध्यक्षता आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष करेंगे. समिति में 8 सदस्य शामिल होंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 10:49 PM IST
लखनऊ : प्रदेश में इमारत की ऊंचाई को लेकर नियमों को सरल करने के लिए कमेटी बनाई गई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्मित और अनिर्मित क्षेत्रों में खरीद योग्य एफएआर और प्रीमियम खरीद योग्य एफएआर की मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक विशेष तकनीकी समिति का गठन किया है. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव पी गुरुप्रसाद ने गुरुवार को जारी शासनादेश में यह जानकारी दी.
एफएआर यानी फ्लोर एरिया रेशियो का मतलब है कि किसी जमीन पर कितना निर्माण किया जा सकता है. इसमें मुख्य रूप से बिल्डिंग की ऊंचाई शामिल है. पहले सामान्य एफएआर के बाद अब खरीद योग्य एफएआर और प्रीमियम एफएआर की व्यवस्था लागू है, जिससे बिल्डर अतिरिक्त निर्माण के लिए शुल्क देकर अनुमति ले सकते हैं.
सरकार ने 2009 में जारी शासनादेश के तहत विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के बोर्ड से संस्तुति लेकर एफएआर मंजूर करने की व्यवस्था बनाई थी. 2011 में इसमें संशोधन कर यह अधिकार उपाध्यक्ष और आवास आयुक्त को दिया गया. अब 2025 के मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रावधान 9.2.4 के तहत प्रक्रिया को और व्यवस्थित किया गया है.
नई समिति की अध्यक्षता आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष करेंगे. समिति में 8 सदस्य शामिल होंगे, जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी, लोक निर्माण विभाग और जल निगम के अधीक्षण अभियंता, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के सहयुक्त नियोजक, स्थानीय अग्निशमन अधिकारी, आवास परिषद या प्राधिकरण के मुख्य अभियंता और मुख्य नगर नियोजक. मुख्य नगर नियोजक समिति के संयोजक होंगे.
यह समिति बिल्डरों द्वारा जमा किए गए मानचित्रों की जांच करेगी और स्थल निरीक्षण के बाद सापेक्ष सेट बैक, स्ट्रक्चरल सेफ्टी, अग्निशमन सुरक्षा, पार्किंग और अन्य मूलभूत सुविधाओं के मानकों के आधार पर मंजूरी की संस्तुति करेगी. शासन का मानना है कि इससे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और समय पर अनुमति मिल सकेगी.
प्रमुख सचिव आवास पी गुरु प्रसाद ने बताया कि पहले प्रीमियम खरीद योग्य एफएआर की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब इसे भी समिति के दायरे में लाया गया है. इससे नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद जैसे तेजी से बढ़ते शहरों में आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है. आवास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि समिति की रिपोर्ट के बाद उपाध्यक्ष या आवास आयुक्त अंतिम मंजूरी देंगे.
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