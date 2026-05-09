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बिहार में ट्रैफिक चालान पर 50% की भारी छूट, सड़क हादसे के पीड़ितों को मिलेंगे 1.50 लाख; जानें नए नियम

पटना: राज्यभर में लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे को लेकर बिहार पुलिस और परिवहन विभाग ने विशेष पहल शुरू की है. बिहार पुलिस और परिवहन विभाग ने 90 दिन से पुराने ई-चालानों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत लगाने का निर्णय लिया है. इसमें वाहन चालकों को एकमुश्त भुगतान करने पर करीब 50 फीसदी तक की बड़ी छूट दी जाएगी.

9 मई को पहली लोक अदालत: एडीजी (ट्रैफिक) सुधांशु कुमार ने बताया कि पहली लोक अदालत 9 मई को पटना समेत सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित हुई. एडीजी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए सभी जिला मुख्यालयों में लोक अदालतों का आयोजन कराया जा रहा है.

ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकेंगे निपटारा: एडीजी के मुताबिक इसके तहत वाहन मालिक अपने पुराने चालानों का निपटारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को राहत देने के साथ-साथ लंबित राजस्व की वसूली सुनिश्चित करना है.

"श्रृंखला की पहली लोक अदालत का आयोजन 9 मई को किया जा रहा है.अगले साल मार्च तक इसी तरह की लोक अदालतें आयोजित होंगी. इसमें ऐसे वाहन चालक जिनका चालान 90 दिन से अधिक समय से लंबित है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत छूट का लाभ लेते हुए अपने मामलों का निपटारा करा सकेंगे." - सुधांशु कुमार, एडीजी (ट्रैफिक)

घायलों के लिए 1.50 लाख की मदद: इस दौरान एडीजी ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार की नई पहल की भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 13 फरवरी 2026 को पीएम राहत योजना की शुरुआत की गई है. इसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के इलाज के लिए सरकार की ओर से 1.50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.