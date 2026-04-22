यूपी में प्रॉपर्टी खरीदना हुआ और भी सुरक्षित: योगी सरकार ने भू-माफियाओं पर कसा शिकंजा, सख्त किए नियम
प्रदेश की योगी सरकार ने प्रॉपर्टी बाजार को जालसाजों और भू-माफियाओं के चंगुल से आजाद कराने के लिए किए नए नियम की जारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 10:31 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब प्रॉपर्टी, जमीन और घर खरीदना पहले जैसा जोखिम भरा नहीं रहा. प्रदेश की योगी सरकार ने प्रॉपर्टी बाजार को जालसाजों और भू-माफियाओं के चंगुल से आजाद कराने के लिए जो नए नियम जारी किए हैं. इन नियमों से आम खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाव मिलेगा और निवेश सुरक्षित रहेगा. विकास प्राधिकरणों और रेरा (RERA) ने इन नियमों को लागू कर दिया है. जिसमें दावा किया गया कि बदलाव से आम आदमी के निवेश को सुरक्षा कवच मिलेगा और भू-माफियाओं के पुराने तौर-तरीकों पर शिकंजा कसा जा सकेगा. समय के साथ सिस्टम में आए इस बदलाव और खरीदारों के बढ़ते भरोसे पर देखिए अविनाश के साथ संवाददाता ऋषि मिश्र की यह खास रिपोर्ट.
सरकार का लक्ष्य सही प्रॉपर्टी दिलाना: सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि अवैध प्लॉटिंग रोकना और खरीदारों को सही दस्तावेज वाली प्रॉपर्टी दिलाना. अब छोटी-बड़ी गलती महंगी पड़ सकती है. इसलिए खरीदने से पहले पूरी जांच जरूरी है. इसके लिए रेरा का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है.
इसको लेकर रेरा के अध्यक्ष डॉ. संजय भूसरेड्डी ने बताया कि 500 वर्ग मीटर से बड़े किसी भी प्रोजेक्ट (प्लॉट, फ्लैट या टाउनशिप) का विज्ञापन या बिक्री बिना यूपी-रेरा (UP-RERA) रजिस्ट्रेशन के अब गैरकानूनी मानी जाएगी. रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में समय पर मकान मिलने, पैसे की सुरक्षा और शिकायत का आसान अधिकार मिलता है. खरीदने से पहले up-rera.in वेबसाइट पर प्रोजेक्ट का नाम चेक कर लें. बिना रेरा वाले प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से बचें.
लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने बताया कि बहुत सस्ते प्लॉट या बिना आवास विकास परिषद या आवास विकास परिषद की अप्रूवल वाली कॉलोनी से दूर रहें. रेरा पंजीकरण का भी ध्यान रखिए. बाद में बुलडोजर चलने पर नुकसान सिर्फ खरीदार को ही होगा. हमेशा लेआउट प्लान का अप्रूवल चेक करें.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि योगी सरकार के इन नए नियमों से भू-माफिया पर नकेल कसी गई है. ईमानदार खरीदार अब सुरक्षित निवेश कर सकते हैं लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी है. बिना जांच के कभी पैसा न लगाएं. एक छोटी गलती जीवन भर का नुकसान कर सकती है. LDA, RERA हेल्पलाइन या संबंधित विकास प्राधिकरण से सलाह लेकर ही प्लॉट या घर खरीदें.सुरक्षित रहें, स्मार्ट निवेश करें.
2025 के तहत छोटे प्लॉट मालिकों के लिए नए नियम
- 100 वर्ग मीटर (लगभग 1076 वर्ग फुट) तक के आवासीय प्लॉट पर नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं. इसके लिए केवल 1 रुपये में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन काफी है.
- 100 से 500 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर ऑनलाइन या सेल्फ-डिक्लेरेशन के आसान अप्रूवल मिल जाएगा.
- 500 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट पर पूरा नक्शा पास करना अनिवार्य.
- यह नियम यूपी के सभी 29 विकास प्राधिकरणों में प्रभावी है, जिससे मकान बनाना तेज और सस्ता हो गया है.
- रजिस्ट्री के नए नियम (1 अप्रैल से प्रभावी)
संपत्ति की रजिस्ट्री के नए नियम
- विक्रेता का नाम खतौनी में दर्ज होना अनिवार्य है और इसके बिना रजिस्ट्री नहीं की जाएगी.
- रजिस्ट्री के लिए आधार बायोमेट्रिक और पैन (PAN) कार्ड अनिवार्य है.
- टाइटल चेकिंग अब और सख्त कर दी गई है.
प्लॉट खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान
- प्रोजेक्ट रेरा (RERA) से प्रमाणित होना जरूरी.
- हाउसिंग बोर्ड या एलडीए से लेआउट स्वीकृत होना जरूरी.
- खतौनी-खसरा में नाम का मिलान करें.
- सुनिश्चित करें कि जमीन रेजिडेंशियल जोन में है या नहीं;
- सुनिश्चित करें कि जमीन ग्राम सभा या कृषि योग्य न हो.
आवेदन करते समय निम्नलिखित विवरण सावधानीपूर्वक भरें
- भूखंड की सटीक लोकेशन
- आसपास की सड़कों की लंबाई व चौड़ाई
- प्रस्तावित भवन की ऊंचाई
- कवर्ड एरिया (ढका हुआ क्षेत्र)
- फ्रंट, साइड और रियर सेटबैक
- प्रवेश-निकास द्वार और पार्किंग की व्यवस्था.
नक्शा और दस्तावेज अपलोड करें
- तैयार भवन मानचित्र (CAD फॉर्मेट में) अपलोड करें
- आवश्यक दस्तावेज (स्वामित्व प्रमाण, अन्य जरूरी कागजात) अपलोड करें
- फीस की गणना और भुगतान
- पोर्टल स्वतः शुल्क की गणना करेगा
- ऑनलाइन (नेट बैंकिंग/UPI/कार्ड) भुगतान करें
- आवेदन सबमिट करें
- सभी जानकारी सही होने पर सिस्टम ऑटो-स्क्रूटनी करेगा
- मानकों के अनुरूप होने पर कुछ मिनटों में स्वीकृत नक्शा और सेल्फ-सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट स्वतः जनरेट हो जाएगा
- डाउनलोड और उपयोग
- स्वीकृत नक्शा और सर्टिफिकेट डाउनलोड करें
- निर्माण कार्य शुरू करने के लिए इस्तेमाल करें
आवेदन करते समय करते समय इन बातों का भी रखें ध्यान
- महत्वपूर्ण बातेंलैंड यूज की जांच: पहले LDA की वेबसाइट ldalucknow.in पर Citizen Services सेक्शन में लैंड यूज चेक करें.
- दस्तावेज: स्वामित्व प्रमाण-पत्र, खसरा-खतौनी, आर्किटेक्ट/इंजीनियर का सर्टिफिकेशन आदि तैयार रखें.
- बड़े प्लॉट/भवनों के लिए सामान्य ऑनलाइन प्रक्रिया (UPOBPAS या LDA पोर्टल) का उपयोग करें, FastPass केवल छोटे मामलों के लिए है.
- सफलता की कुंजी: सभी जानकारी सही और पूर्ण भरें, अन्यथा स्वीकृति नहीं मिलेगी.
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