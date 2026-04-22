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यूपी में प्रॉपर्टी खरीदना हुआ और भी सुरक्षित: योगी सरकार ने भू-माफियाओं पर कसा शिकंजा, सख्त किए नियम

UP में प्रॉपर्टी खरीदना हुआ और भी सेफ ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब प्रॉपर्टी, जमीन और घर खरीदना पहले जैसा जोखिम भरा नहीं रहा. प्रदेश की योगी सरकार ने प्रॉपर्टी बाजार को जालसाजों और भू-माफियाओं के चंगुल से आजाद कराने के लिए जो नए नियम जारी किए हैं. इन नियमों से आम खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाव मिलेगा और निवेश सुरक्षित रहेगा. विकास प्राधिकरणों और रेरा (RERA) ने इन नियमों को लागू कर दिया है. जिसमें दावा किया गया कि बदलाव से आम आदमी के निवेश को सुरक्षा कवच मिलेगा और भू-माफियाओं के पुराने तौर-तरीकों पर शिकंजा कसा जा सकेगा. समय के साथ सिस्टम में आए इस बदलाव और खरीदारों के बढ़ते भरोसे पर देखिए अविनाश के साथ संवाददाता ऋषि मिश्र की यह खास रिपोर्ट. सरकार का लक्ष्य सही प्रॉपर्टी दिलाना: सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि अवैध प्लॉटिंग रोकना और खरीदारों को सही दस्तावेज वाली प्रॉपर्टी दिलाना. अब छोटी-बड़ी गलती महंगी पड़ सकती है. इसलिए खरीदने से पहले पूरी जांच जरूरी है. इसके लिए रेरा का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. UP में प्रॉपर्टी खरीदना हुआ और भी सुरक्षित (Video Credit; ETV Bharat) इसको लेकर रेरा के अध्यक्ष डॉ. संजय भूसरेड्डी ने बताया कि 500 वर्ग मीटर से बड़े किसी भी प्रोजेक्ट (प्लॉट, फ्लैट या टाउनशिप) का विज्ञापन या बिक्री बिना यूपी-रेरा (UP-RERA) रजिस्ट्रेशन के अब गैरकानूनी मानी जाएगी. रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में समय पर मकान मिलने, पैसे की सुरक्षा और शिकायत का आसान अधिकार मिलता है. खरीदने से पहले up-rera.in वेबसाइट पर प्रोजेक्ट का नाम चेक कर लें. बिना रेरा वाले प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से बचें. छोटे प्लॉट मालिकों के लिए नए नियम (Photo Credit; ETV Bharat) अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाई: