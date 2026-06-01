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संतकबीर नगर में पेट्रोल-डीजल की बिक्री को लेकर नए नियम लागू: अब तय मात्रा में ही मिलेगा ईंधन, कालाबाज़ारी पर लगेगी लगाम

संत कबीरनगर में पेट्रोल पंपों के लिए दिशा-निर्देश जारी. ( ईटीवी भारत )

हालांकि मेडिकल इमरजेंसी या किसी आपातकालीन स्थिति में संबंधित अधिकारियों या पुलिस को सूचित करने के बाद तय समय से पहले या बाद में भी ईंधन लिया जा सकेगा.

नए नियमों के अनुसार, अब जनपद के सभी पेट्रोल पंप सामान्य तौर पर सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे.

इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के बीच कृषि कार्य के लिए बढ़ रही डीजल की मांग को पूरा करना और ज़रूरतमंदों को राहत पहुंचाना है.

जिलाधिकारी से हुई विशेष वार्ता के बाद जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार ने जनपद के सभी पेट्रोल पंपों के लिए नए और कड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

संत कबीर नगर: जनपद में डीजल और पेट्रोल के सुचारु वितरण को सुनिश्चित करने और ग्रामीण इलाकों में हो रही कालाबाज़ारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है.

सुरक्षा के मद्देनज़र प्रशासन ने बोतल, डिब्बों, पिपिया या जेरिकैन में पेट्रोल देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और पेट्रोल की आपूर्ति केवल सीधे वाहनों में ही की जाएगी.

इसके साथ ही, ईंधन की ज़माखोरी रोकने के लिए विभिन्न वाहनों के लिए मात्रा भी निर्धारित कर दी गई है. इसके तहत अब एक बार में भारी वाहनों को 30 से 40 लीटर, हल्के वाहनों को 15 से 20 लीटर, ट्रैक्टर-ट्रॉली को 20 से 30 लीटर, मोटरसाइकिल को 2 से 3 लीटर और जेरिकैन में केवल 10 से 15 लीटर तक ही ईंधन दिया जाएगा.

प्रशासन को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ लोग पेट्रोल पंपों से भारी मात्रा में ईंधन ले जाकर ग्रामीणों को अधिक दामों पर बेच रहे हैं.

इस अवैध कारोबार और कालाबाज़ारी पर नकेल कसने के लिए अब जेरिकैन में डीज़ल केवल वास्तविक किसानों को ही दिया जाएगा. इसके लिए उन्हें पंप पर अपनी फार्मर रजिस्ट्री या किसान बही दिखाकर पुष्टि करानी होगी.

किसानों के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में बिना पुलिस या संबंधित अधिकारी को सूचित किए डीज़ल नहीं दिया जाएगा.

जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पंप प्रबंधकों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने की सख्त हिदायत दी है, जिससे अब सीधे तौर पर किसानों को फायदा होगा और अवैध बिक्री पर पूरी तरह रोक लगेगी.