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यूपी में आउटसोर्स कर्मियों के लिए नए नियम, साप्ताहिक अवकाश-कार्य समय तय, वेतन पर ये प्रावधान

यूपी में आउटसोर्स कर्मियों के लिए नए नियम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने मजदूर दिवस के अवसर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स और अंशकालिक (पार्ट-टाइम) कर्मियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. बताया कि योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में यह कदम उठाया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा. यह नियम 1 अप्रैल से ही लागू माने जाएंगे.

मंत्री असीम अरुण. (Video Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मजदूर दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री असीम अरुण के अनुसार, नए लेबर कोड्स और ‘आउटसोर्स सेवा निगम’ के गठन के जरिए कर्मचारियों के कार्य घंटे, छुट्टियां और वेतन भुगतान की व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और बाध्यकारी बनाया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब किसी भी कर्मचारी का शोषण नहीं होने दिया जाएगा और उनके अधिकारों को कानूनी संरक्षण मिल चुका है.

साप्ताहिक अवकाश और कार्य समय तय