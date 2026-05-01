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यूपी में आउटसोर्स कर्मियों के लिए नए नियम, साप्ताहिक अवकाश-कार्य समय तय, वेतन पर ये प्रावधान

लाखों कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा, यह नियम 1 अप्रैल से ही लागू.

यूपी में आउटसोर्स कर्मियों के लिए नए नियम.
यूपी में आउटसोर्स कर्मियों के लिए नए नियम. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 7:20 PM IST

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लखनऊ: यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने मजदूर दिवस के अवसर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स और अंशकालिक (पार्ट-टाइम) कर्मियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. बताया कि योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में यह कदम उठाया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा. यह नियम 1 अप्रैल से ही लागू माने जाएंगे.

मंत्री असीम अरुण. (Video Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मजदूर दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री असीम अरुण के अनुसार, नए लेबर कोड्स और ‘आउटसोर्स सेवा निगम’ के गठन के जरिए कर्मचारियों के कार्य घंटे, छुट्टियां और वेतन भुगतान की व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और बाध्यकारी बनाया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब किसी भी कर्मचारी का शोषण नहीं होने दिया जाएगा और उनके अधिकारों को कानूनी संरक्षण मिल चुका है.

साप्ताहिक अवकाश और कार्य समय तय

  • नए नियमों के तहत अब किसी भी आउटसोर्स या अनुबंध कर्मी से लगातार सात दिन काम लेना गैरकानूनी होगा.
  • छह दिन काम के बाद एक दिन का सवेतनिक अवकाश अनिवार्य किया गया है.
  • दैनिक कार्य अवधि 8 से 9 घंटे निर्धारित की गई है और इससे अधिक काम लेने पर ओवरटाइम देना होगा.

छुट्टियों के नियमों में बड़ा बदलाव

  • सरकार ने कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों का नया ढांचा लागू किया है.
  • कर्मियों को साल में 10 दिन आकस्मिक अवकाश, 6 माह की सेवा पूरी होने पर 15 दिन की बीमारी की छुट्टी और 15 दिन अर्जित अवकाश मिलेगा, जिसे आगे के लिए जोड़ा भी जा सकेगा.
  • महिला कर्मियों के लिए प्रसूति अवकाश के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा.

वेतन भुगतान में पारदर्शिता

  • नए प्रावधानों के तहत कर्मचारियों का मूल वेतन कुल सीटीसी का कम से कम 50% होगा, जिससे पीएफ और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी होगी.

इसके अलावा वेतन हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच सीधे बैंक खाते में भेजना अनिवार्य कर दिया गया है.

‘आउटसोर्स सेवा निगम’ से खत्म होगा बिचौलियों का खेल

  • 1 अप्रैल 2026 से लागू ‘आउटसोर्स सेवा निगम’ के जरिए बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया गया है.
  • नई दरों के अनुसार अकुशल श्रमिकों को ₹11,000 से अधिक और कुशल श्रमिकों को ₹13,500 से अधिक न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया गया है.
  • साथ ही ‘समान काम-समान वेतन’ के सिद्धांत को लागू करने पर जोर दिया गया है.
  • असीम अरुण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ‘अंत्योदय’ है और आउटसोर्स कर्मचारी व्यवस्था की रीढ़ हैं. उन्हें सामाजिक सुरक्षा और सम्मान देना सरकार की प्राथमिकता है. मजदूर दिवस पर लागू किए गए ये सुधार सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

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