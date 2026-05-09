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हिमाचल में फ्री बिजली के लिए नए नियम लागू, उपभोक्ता जल्द करें मीटर का चयन, वरना बंद हो जाएगी सब्सिडी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली सब्सिडी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं. अब प्रदेश में एक राशन कार्ड पर केवल दो बिजली मीटरों पर ही सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा. जिन उपभोक्ताओं के नाम पर दो से अधिक बिजली मीटर दर्ज हैं, उन्हें अपनी पसंद के किसी भी दो मीटरों का चयन करना अनिवार्य होगा. इस संबंध में विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है.

शिमला/रामपुर: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस की जीत की बड़ी वजहों में से एक हर उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा भी रहा. लेकिन अब वर्तमान में दी जा रही 125 यूनिट फ्री बिजली को लेकर सुक्खू सरकार ने नई सीमा तय कर दी है. जिसके अनुसार अब एक राशन कार्ड पर अधिकतम दो बिजली कनेक्शन पर ही सब्सिडी दी जाएगी. ऐसे में अब उपभोक्ता को फ्री बिजली के लिए किन्हीं दो मीटर कनेक्शन का चयन करना होगा. ताकि इस योजना का लाभ मिल सके.

रामपुर विद्युत विभाग में कनिष्ठ अभियंता मनोज टैगोर ने बताया, 'सरकार द्वारा इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है, जहां उपभोक्ता आसानी से अपने बिजली मीटरों का चयन कर सकते हैं. उपभोक्ता किसी एक कंज्युमर आईडी के माध्यम से ओटीपी आधारित लॉगिन करेंगे. लॉगिन के बाद संबंधित व्यक्ति के नाम पर दर्ज सभी बिजली मीटरों की सूची दिखाई देगी. इसके बाद उपभोक्ता जिन दो मीटरों पर सब्सिडी जारी रखना चाहते हैं, उनका चयन कर सेव करना होगा. यदि निर्धारित प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की गई तो अतिरिक्त बिजली मीटरों पर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो सकती है'.

बता दें कि इस निर्णय का उद्देश्य बिजली सब्सिडी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाना है. उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विभाग ने https://epportal.hpseb.in/irj/go/km/docs/bills/RationSubsidy/index.html सब्सिडी चयन पोर्टल का लिंक भी जारी किया है, जहां जाकर लोग अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं.

कैसे करें ऑनलाइन मीटरों का चयन

सबसे पहले विद्युत विभाग की ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करें.

https://epportal.hpseb.in/irj/go/km/docs/bills/RationSubsidy/index.html लिंक पर क्लिक करें.

लिंक पर क्लिक करें. यहां आपको अपनी कंज्यूमर आईडी फील करने के बाद वेरीफाई करना होगा.

इसके बाद उपभोक्ता के नाम पर सभी मीटर कनेक्शन दिखने लगेंगे.

इन मीटर कनेक्शनों में से किसी दो का चयन करना होगा.

चयन किए गए मीटर पर ही 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी.



दो से अधिक मीटरों पर कोई सब्सिडी नहीं

गौरतलब है कि प्रदेश भर में करीब 14.50 लाख उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने नई सीमा तय कर दी है. अब प्रति राशन कार्ड दो से अधिक मीटरों पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी. 15 अप्रैल से इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है. यानी प्रदेश में एक परिवार को केवल दो बिजली मीटरों पर ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा.

ऐसे में राशनकार्ड दर्ज संयुक्त परिवारों को इसका अधिक नुकसान होगा, जिससे कई उपभोक्ता इस सुविधा के दायरे से बाहर हो जाएंगे. सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा असर शहरों में किराए का कमरा रहने वाले लाखों लोगों पर पड़ेगा. जहां अलग-अलग मीटरों के कारण उन्हें पहले जो राहत मिल रही थी, अब वह खत्म होती दिख रही है.

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