हिमाचल में डिपो उपभोक्ता हो जाएं सतर्क! अब करंट महीने में उठाना होगा कोटा, नहीं तो होगा ये

शिमला: हिमाचल में डिपुओं से सस्ता राशन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए बहुत जरूरी खबर है. प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक अहम बदलाव सामने आया है. अब तक जिन उपभोक्ताओं को पिछले महीने का राशन बाद में एक साथ मिल जाता था, यानी जो बैकलॉग कोटा की सुविधा मिलती थी, वह व्यवस्था अब पूरी तरह से समाप्त हो गई है. अब नए आदेशों के तहत उपभोक्ताओं को करंट महीने में ही समय पर डिपो पहुंचकर सस्ता राशन लेना होगा, वरना उनका कोटा उसी महीने में समाप्त हो जाएगा.

क्यों लिया ये फैसला ?

हालांकि ये नियम पहले से ही तय था, लेकिन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी जिला खाद्य नियंत्रकों को इस आदेश को सख्ती के साथ लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. सरकार के इस फैसले को राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि बैकलॉग कोटा के कारण डिपुओं पर भीड़, रिकॉर्ड में गड़बड़ी और कालाबाजारी की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं. अब हर माह का राशन उसी माह में वितरण होने से न सिर्फ व्यवस्था सुचारू होगी, बल्कि वास्तविक पात्र उपभोक्ताओं को समय पर लाभ मिल सकेगा.

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम का कहना है, "उपभोक्ताओं को अब करंट महीने में ही डिपुओं से राशन का कोटा उठाना होगा. इस बारे में सभी जिला खाद्य नियंत्रकों को आदेश जारी किए गए हैं."

इसी महीने से नियम लागू

प्रदेश भर के डिपुओं में अब उपभोक्ताओं को राशन का बैकलॉग कोटा नहीं दिया जाएगा. विभाग की ओर से जारी ये आदेश इसी महीने से लागू हो गए हैं. अब दिसंबर महीने में जो भी उपभोक्ता राशन नहीं उठाएगा, उन्हें अगले महीने यानी जनवरी महीने में बैकलॉग नहीं दिया जाएगा. यानी अब डिपुओं में पिछले महीने का कोटा दिए जाने की व्यवस्था ही नहीं होगी. इस तरह से उपभोक्ताओं को अब हर बार करंट महीने में ही अपने सस्ते राशन का कोटा उठाना होगा. ऐसे में जिन उपभोक्ताओं में अभी यह इस महीने राशन नहीं लिया है, वे अब 31 दिसंबर से पहले ही डिपुओं में जाकर अपना कोटा उठा लें.