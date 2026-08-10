नेपाल के नए नियम से सीमावर्ती जिलों में मुश्किलें बढ़ीं, योगी सरकार के मंत्री ने कही ये बात
बलरामपुर में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा-दोनों देशों के बीच सदियों से रोटी-बेटी का रिश्ता
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 11:43 AM IST
बलरामपुर: नेपाल में भारतीयों की के आने-जाने पर नेपाल सरकार द्वारा सख्त नियम लागू किए जाने को लेकर यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने चिंता जताई है. दया शंकर सिंह ने कहा है कि हर रोज लाखों लोग भारत से नेपाल जाते हैं और लाखों लोग नेपाल से भारत आते हैं. दोनों देशों के आत्मीय और व्यापारिक रिश्ते रहे हैं. रिश्ते को बेहतर बनाने के प्रयास होने चाहिए.
परिवहन मंत्री पूर्व मंत्री हनुमंत सिंह के तेरहवीं संस्कार में हिस्सा लेने पहुंचे थे. उनके साथ बीजेपी विधायक पलटू राम भी थे. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों को आवागमन की सुविधा मुहैया कराने के लिए नेपाल सीमा से जुड़े जनपदों में प्रदेश सरकार द्वारा आईएसबीटी (इंटर स्टेट बस टर्मिनल) बनाए जा रहे हैं. इसके साथ ही बसों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, ताकि आवागमन में कोई दिक्कत न हो.
उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की रिश्तेदारी नेपाल में है और नेपाल के लोगों की रिश्तेदारी भारत में है. इसलिए हमारे पारस्परिक संबंध बना रहना चाहिए. कहा कि भारत नेपाल का रिश्ता बहुत पुराना है और इस रिश्ते को और बेहतर बनाने का प्रयास करने चाहिए. यह दो देशों के बीच का मसला है. भारत सरकार से मामला जुड़ा होने के कारण जनता से जुड़ी जो समस्याएं आएंगी उसे भारत सरकार को बताया जाएगा.
परिवहन मंत्री ने कहा कि भारत नेपाल दोनों देशों के बीच सदियों से रोटी-बेटी का रिश्ता रहा है. जिसे लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है. उल्लेखनीय है कि नेपाल सरकार ने भारतीयों के नेपाल आने पर नियम कड़े किए हैं तथा अब सिर्फ आधार कार्ड नहीं, बल्कि पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड अथवा भारत सरकार द्वारा अन्य दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे. नेपाल सरकार के इस आदेश के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की परेशानी बढ़ जाएगी क्योंकि हजारों लोगों का प्रतिदिन भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आना-जाना होता है.
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