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यूपी बोर्ड से संबंधित प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर नया नियम आया सामने, जानें नियम

प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर यूपी बोर्ड के नए नियम से अब से हाईस्कूल में विज्ञान और गृह विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा 30 नंबर की होगी.

UP Board practical exams
यूपी बोर्ड से संबंधित प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर नया नियम आया सामने. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 9:26 AM IST

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मेरठ: माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने हाईस्कूल स्तर पर अब विभिन्न विषयों की प्रायोगिक परीक्षा के नियमों में बदलाव किया है. अब से विज्ञान और गृह विज्ञान को छोड़कर अन्य विषयों में प्रायोगिक कार्य का पांच अंकों का आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर किया जाएगा. इसके अलावा विज्ञान एवं गृह विज्ञान विषय में 30 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा भी आयोजित कराई जाएगी.

अब से यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा से पूर्व विज्ञान और गृह विज्ञान के अलावा अन्य विषयों में प्रायोगिक कार्य का आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट के आधार पर करने को लेकर रणनीति बनाई है.

अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बदलाव करते हुए निर्णय लिया है कि हाईस्कूल के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान और गृह विज्ञान विषय में मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया गया है.

UP Board practical exams
यूपी बोर्ड से संबंधित प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर नया नियम आया सामने. (ईटीवी भारत)

दोनों विषयों में अब तक आंतरिक मूल्यांकन होता था. अब इस नियम को बदलकर इसके स्थान पर परिषद की ओर से 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है.

बदली गई व्यवस्था के अनुसार अब हाईस्कूल स्तर पर विज्ञान और गृह विज्ञान को छोड़कर अन्य विषयों में प्रयोगात्मक कार्यों का आंतरिक मूल्यांकन हालांकि पूर्व की भांति पांच प्वाइंट स्केल ग्रेडिंग के आधार पर किया जाएगा.

जबकि विज्ञान और गृह विज्ञान विषय में 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित हुआ करेगी. इस बारे में माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से प्रदेश भर में विभाग के अधिकारियों को पत्र जारी करके जानकारी दी गई है.

अब से परिषद ने जो निर्णय लिया है उसके मुताबिक प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्त अंक और अन्य विषयों में दिए गए ग्रेड को प्रमाण पत्र सह अंकपत्र में प्रदर्शित किया जाएगा.

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यूपी बोर्ड से संबंधित प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर नया नियम. (ईटीवी भारत)

जबकि हाईस्कूल स्तर पर विज्ञान और गृह विज्ञान के स्टूडेंट्स को प्रायोगिक ज्ञान का अलग से मूल्यांकन होगा.. इस बारे में माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव भगवती सिंह की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई है.

इसमें सभी मंडलीय अधिकारियों समेत जिला विद्यालय निरीक्षकों के अलावा संबंधित अधिकारियों को संशोधित व्यवस्था के बारे में जानकारी दी जा चुकी है. 29 जनवरी 2026 के पत्र के आधार पर यह निर्णय लिया गया है.

क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ के अपर सचिव (क्षेत्रीय अधिकारी) ज्योति प्रसाद ने ईटीवी भारत को बताया कि अब विज्ञान की 30 नंबर की बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, वहीं गृह विज्ञान विषय में भी 30 नंबर की बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा होगी. वहीं 5 प्वाइंट स्केल पर आंतरिक मूल्यांकन के जारी होंगे.

इसी के साथ अब भविष्य में गृह विज्ञान और विज्ञान के प्रैक्टिकल के अंक भी दर्ज होंगे. ये निर्देश हाईस्कूल की नई मूल्यांकन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लागू किये गए हैं. सभी को इस विषय में विग्यप्ति के माध्यम से जानकारी भी दे दी गई है, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी मिल सके.

बता दें कि, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद के कुल 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं. जिनमें से मेरठ में 4 मंडल के 17 जिले आते हैं.

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