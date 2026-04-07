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अबूझमाड़ में शिक्षा की नई क्रांति, नालंदा परिसर से बदलेगी तस्वीर, मंत्री ने किया विकास कार्यों का भूमिपूजन

अबूझमाड़ अब शिक्षागढ़ के तौर पर विकसित होगा.इसके लिए शासन ने नारायणपुर में नालंदा परिसर खोलने के लिए कदम बढ़ाया है.

New revolution of education in Abujhmad
अबूझमाड़ में शिक्षा की नई क्रांति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 7, 2026 at 7:56 PM IST

4 Min Read
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नारायणपुर : कभी नक्सलवाद की छाया में सिमटा रहा नारायणपुर और अबूझमाड़ अब बदलाव की नई कहानी लिखने की ओर अग्रसर है. जहां एक समय बंदूक की गूंज विकास की आवाज को दबा देती थी, वहीं अब शिक्षा, सड़क और संसाधनों के माध्यम से एक नई शुरुआत हो रही है.इसी कड़ी में केदार कश्यप ने नारायणपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नालंदा परिसर का भूमिपूजन कर शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल की है.यह सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि उस क्षेत्र के युवाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम बनने जा रहा है.

नक्सल प्रभाव से विकास की राह तक – बदलता अबूझमाड़

अबूझमाड़, जो दशकों तक देश के सबसे दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता रहा, आज धीरे-धीरे मुख्यधारा से जुड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.यहां के घने जंगल, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ और सीमित संसाधनों ने इसे लंबे समय तक "अबूझ" बनाए रखा.नक्सल गतिविधियों के चलते यहां विकास कार्यों की गति बेहद धीमी रही। स्कूल भवन जर्जर थे, शिक्षकों की कमी आम बात थी और छात्रों के पास पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं थे. कई गांवों में तो बच्चे प्राथमिक शिक्षा तक से वंचित रह जाते थे. लेकिन अब स्थिति बदल रही है. सरकार की रणनीति में बदलाव, सुरक्षा बलों की सक्रियता और प्रशासन की पहुंच ने इस क्षेत्र में विकास की नई किरण जगाई है. सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मूलभूत क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है.

अबूझमाड़ में शिक्षा की नई क्रांति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



शिक्षा व्यवस्था से सुधार तक की यात्रा
अबूझमाड़ की शिक्षा व्यवस्था वर्षों तक संघर्ष करती रही। स्कूलों तक पहुंचना बच्चों के लिए चुनौती था, कई जगहों पर शिक्षकों की नियमित उपस्थिति नहीं थी, और आधुनिक शिक्षा संसाधनों का अभाव था। लेकिन अब स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है. आश्रम शालाओं और आवासीय विद्यालयों का विस्तार
डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लास की शुरुआत दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों की नियुक्ति छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहन इसी बदलाव को और मजबूत करने के लिए नालंदा परिसर जैसे प्रोजेक्ट अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं.



नालंदा परिसर बनेगा शिक्षा का आधुनिक केंद्र
नारायणपुर के हृदय स्थल, तहसील कार्यालय के पास बनने जा रहा नालंदा परिसर जिले के युवाओं के लिए वरदान साबित होगा. केदार कश्यप के किए गए भूमिपूजन के साथ ही इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है. लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह परिसर आधुनिक लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया जाएगा. इसमें उपलब्ध होंगी— हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा, प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें, शांत और अनुकूल अध्ययन वातावरण, देश दुनिया की अहम जानकारियों के दस्तावेज, डिजिटल लर्निंग संसाधन आदि। यह परिसर उन युवाओं के लिए खास तौर पर उपयोगी होगा, जिन्हें अब तक पढ़ाई के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था.

Nalanda campus change the picture of Narayanpur
नालंदा परिसर से बदलेगी नारायणपुर की तस्वीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)




अबूझमाड़ में एजुकेशन सिटी का सपना

मंत्री केदार कश्यप ने एक बड़ा विजन भी सामने रखा है. अबूझमाड़ में एजुकेशन सिटी का निर्माण होगा. यह योजना अगर साकार होती है. तो यह क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है. इससे स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे, पलायन कम होगा, क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी.

gift of development works
17.59 करोड़ के विकास कार्यों की बड़ी सौगात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



नक्सल उन्मूलन से विकास की ओर

नक्सल उन्मूलन के साथ-साथ अब सरकार विकास को प्राथमिकता दे रही है. सड़क निर्माण से कनेक्टिविटी बढ़ रही है. शिक्षा संस्थानों के माध्यम से जागरूकता बढ़ रही है. वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है. अबूझमाड़, जो कभी भय और असुरक्षा का प्रतीक था, अब विकास और उम्मीद का केंद्र बनता जा रहा है. केदार कश्यप के भूमिपूजन और 17.59 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत यह दर्शाती है कि सरकार अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए गंभीर है. आने वाले समय में यदि यही गति बनी रही, तो वह दिन दूर नहीं जब अबूझमाड़ अपनी पहचान बदलकर "विकासगढ़" के रूप में उभरेगा. जहां बंदूक नहीं, किताबें भविष्य तय करेंगी.

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