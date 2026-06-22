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उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग का हाल बेहाल, थराली अस्पताल में पहले दवाइयां जली मिली, अब एक्सपायरी

थराली: उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के हाल किसे से छुपे नहीं है. बीते दिनों चमोली जिले के थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) परिसर में बड़ी मात्रा में सरकारी दवाइयां जली हुई मिली. वहीं आज अस्पताल भवन के पास स्थित एक कमरे में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयों और मास्क मिले है, जिससे मामले और भी गंभीर हो गया है.

दरअसल, थराली सीएचसी परिसर में सरकारी दवाइयां जली होने का मामला सामने आने के बाद मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अभिषेक गुप्ता के निर्देश पर दो सदस्यीय जांच टीम गठित की गई थी. गठित दो सदस्यीय जांच टीम ने सोमवार को अस्पताल पहुंचकर जांच शुरू की. जांच के दौरान अस्पताल भवन के पास स्थित एक कमरे में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयों और मास्क मिले.

जानकारी के अनुसार, जली हुई सरकारी दवाओं का मामला सामने आने के बाद अखबारों और सोशल मीडिया में इसकी व्यापक चर्चा हुई थी. इसके बाद मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अभिषेक गुप्ता ने उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग के अधीक्षक भगवती प्रसाद पुरोहित की अध्यक्षता में दो सदस्यीय जांच समिति का गठन किया. समिति के दूसरे सदस्य कर्णप्रयाग चिकित्सालय के चीफ फार्मासिस्ट अनिल मिश्रा के साथ टीम ने सीएचसी थराली पहुंचकर स्टॉक रजिस्टर सहित अन्य अभिलेखों की गहन जांच की व उस स्थान का भी निरीक्षण किया, जहां कथित रूप से सरकारी दवाइयों को जलाया गया था.