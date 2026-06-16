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56 ARTO प्रशासन को मिली प्रवर्तन की कमान, MVI फिर खाली हाथ, परिवहन आयुक्त को सौंपेंगे ज्ञापन

24 अप्रैल 2025 को MVI को वाहन चेकिंग के अधिकार की अधिसूचना जारी हुई थी, लेकिन अभी तक इन्हें अधिकार नहीं मिल पाया है.

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56 ARTO प्रशासन को मिली प्रवर्तन की कमान (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 8:47 PM IST

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लखनऊ: राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए योगी सरकार ने कार्यालय में तैनात आरआई (Regional Inspector) को मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) बनाया था. इन्हें एनफोर्समेंट का अधिकार मिलना था, लेकिन एमवीआई अब भी खाली हाथ ही हैं, क्योंकि 56 एआरटीओ (प्रशासन) को ही एआरटीओ प्रवर्तन का भी चार्ज दे दिया गया है. ऐसे में अब एमवीआई संगठन की तरफ से उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त से मुलाकात कर चेकिंग का अधिकार देने का अनुरोध किया जाएगा.

56 ARTO प्रशासन को मिली प्रवर्तन की कमान (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रहे अनफिट वाहनों की चेकिंग के लिए परिवहन विभाग में अधिकारियों को कागजों पर जिम्मेदारी सौंप दी गई, लेकिन हकीकत में उन्हें काम दिया ही नहीं जा रहा है. लखनऊ में वर्तमान में ट्रांसफर पॉलिसी के बाद आरटीओ प्रवर्तन के अलावा चेकिंग के लिए सिर्फ एआरटीओ प्रवर्तन के रूप में एक ही एआरटीओ प्रवर्तन तैनात हैं. यहां से तीन पीटीओ को हटाकर अलग-अलग जिलों में भेज दिया गया.

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ऐसे में योगी सरकार ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को जो चेकिंग का अधिकार सौंपा था, उन्हें चेकिंग के लिए मैदान में उतार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब एआरटीओ प्रशासन तैनात हैं उन्हीं को एआरटीओ प्रवर्तन की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई. लखनऊ में प्रदीप कुमार सिंह एआरटीओ प्रशासन के साथ-साथ अब एआरटीओ प्रवर्तन का भी काम देखेंगे. इधर प्रदेश के सभी जनपदों में तैनात एमवीआई चेकिंग से दूर रखे जाने से नाराजगी जता रहे हैं और अब चेकिंग की मांग को लेकर जल्द ही परिवहन आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे हैं.

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बता दें कि 24 अगस्त 2024 को एएमवीआई और आरटीओ रोड सेफ्टी के पद को मंजूरी मिली था, जिसमें सभी 75 जिलों में एक-एक एआरटीओ रोड सेफ्टी और 351 एएमवीआई के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी. 25 अक्टूबर 2024 को आरआई को एमवीआई बनाने का तत्कालीन प्रमुख सचिव ने आदेश जारी किया था. उसके बाद 9 अप्रैल 2025 को कैबिनेट से भी इसे अप्रूवल मिल गया और आरआई का पदनाम एमवीआई हो गया था. उसके बाद 24 अप्रैल 2025 को एमवीआई को पद नाम के साथ ही चेकिंग के अधिकार की भी जिम्मेदारी मिल गई और इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई, लेकिन अभी तक एमवीआई को सड़क पर वाहनों की चेकिंग का अधिकार मिल ही नहीं पाया है.

इस मामले में उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह का कहना है कि आरआई का पद नाम एमवीआई किया गया और उन्हें चेकिंग का अधिकार भी दिया गया, जहां तक बात उनके सड़क पर चेकिंग अधिकारी के रूप में उतरने को लेकर है तो जल्द ही ऐसा होता हुआ नजर आएगा. जिस अधिकारी का जो अधिकार है वह उसे जरूर मिलेगा.

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