उत्तराखंड में IFS अफसरों के लिए तय हुई नई जिम्मेदारी, CSB में पहुंची लिस्ट पर लगी मुहर
उत्तराखंड में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को जल्द मिलेगी नई जिम्मेदारी, विभिन्न नाम पर चर्चा के बाद सूची पर लगी मुहर
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 9, 2026 at 10:46 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को जल्द नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है. इसके लिए मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सिविल सर्विस बोर्ड (CSB) की बैठक आहूत की गई, जिसमें होमवर्क के बाद तैयार की गई लिस्ट पर अंतिम मुहर लगा दी गई. खास बात ये है कि तबादला सूची लंबी होने के बावजूद काफी कम समय में ही सभी नामों पर सहमति दे दी गईं.
उत्तराखंड वन विभाग की तबादला सूची आएगी जल्द: उत्तराखंड वन विभाग की बहूप्रतीक्षित तबादला सूची अब जल्द सबके सामने होगी. दरअसल, राज्य भर में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नई पोस्टिंग के लिए विचार किया गया है. जिसमें विभिन्न नाम पर चर्चा करने के बाद सूची पर मुहर लगा दी गई है. सचिवालय में देर शाम को सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी, इसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव वन और प्रमुख वन संरक्षक हॉफ मौजूद रहे.
हालांकि, काफी समय से भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के तबादलों को लेकर होमवर्क किया जा रहा था, लेकिन अलग-अलग कारणों के चलते सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक में निर्णय नहीं हो पा रहा था. बड़ी बात ये है कि इससे पहले भी दो बार सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक के लिए तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन उस दौरान नामो पर चर्चा नहीं हो पाई. ऐसे में नए प्रमुख वन संरक्षक हॉफ कपिल लाल की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब उनकी नई टीम के लिए उनके साथ ही चर्चा की गई है.
फिलहाल, इस बार भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की तबादले को लेकर लंबी सूची जारी होने जा रही है. इसके पीछे की वजह यह है कि एक तरफ वन मुख्यालय में बड़े अफसरों को इस बार नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है, तो वहीं सीएफ (CF) स्तर के अधिकारियों को भी इस सूची में शामिल किए जाने पर विचार किया गया है. इतना ही नहीं पिछले काफी समय से डीएफओ के तबादले भी नहीं हो पाए हैं, ऐसे में प्रदेश भर में कई डिवीजन के डीएफओ (DFO) बदले जाने हैं.
जाहिर है कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को स्थानांतरित किए जाने के लिए विचार किया गया है, जिसके चलते इस बार सूची के काफी बड़े होने की उम्मीद है. खास बात ये है कि विभाग से राज्य प्रतिनियुक्ति के लिए भी अधिकारियों को भेजा जाएगा. जिसमें खासतौर पर वन विकास निगम की जिम्मेदारी केंद्रीय प्रतिनिधि से उत्तराखंड वापस आए अधिकारी को दिए जाने की उम्मीद है. वन मंत्री सुबोध उनियाल ने सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक के बाद जल्द तबादले होने की बात कही है.
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