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बिहार प्रशासनिक सेवा के 56 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी, 12 का हुआ तबादला.. देखें लिस्ट

विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण तैनातियां: अनिल कुमार को ओएसडी डेरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, अविनाश कुमार को अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण सारण, अभिषेक कुमार को उप सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, वंदना सिन्हा को उप सचिव कला एवं संस्कृति विभाग तथा प्रभात कुमार को बंदोबस्त पदाधिकारी मुंगेर बनाया गया है. रीतु रानी को वरीय उप समाहर्ता गोपालगंज और सुबीर रंजन को उप सचिव जल संसाधन विभाग का प्रभार सौंपा गया है.

प्रतीक्षा में बैठे अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी: पदस्थापना के इंतजार में बैठे कई अधिकारियों को अब नई भूमिका दी गई है. राकेश कुमार को पथ निर्माण विभाग में उप सचिव, संतन कुमार सिंह को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सहरसा, नीरज कुमार को बंदोबस्त पदाधिकारी शेखपुरा और मनीष कुमार को उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग नियुक्त किया गया है.

एक दर्जन अधिकारियों को नई भूमिका: बिहार प्रशासनिक सेवा के एक दर्जन अधिकारियों का तबादला कर उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है. कुमार ओमकारेश्वर को मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव, संदीप कुमार को उप सचिव बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, मनोज कुमार को उप सचिव सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग तथा अभिषेक कुमार को पथ निर्माण विभाग में उप सचिव बनाया गया है.

पटना: सम्राट चौधरी की सरकार लगातार अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन पर जोर दे रही है. एक बार फिर बिहार प्रशासनिक सेवा के 56 पदाधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया गया है. इनमें से एक दर्जन अधिकारियों का तबादला किया गया है, जबकि काफी समय से पदस्थापना के इंतजार में बैठे 44 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.

अधिकारियों के तबादले की लिस्ट (ETV Bharat)

जिला और अनुमंडल स्तर पर बदलाव: अविनाश कुमार को उप सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, प्रशांत कुमार को प्रशासी पदाधिकारी बिहार शिक्षा परियोजना, नवीन कुमार पांडेय को अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन रोहतास तथा अमनप्रीत सिंह को उप सचिव आपदा प्रबंधन विभाग नियुक्त किया गया है. प्रीति सिंह को उप सचिव ग्रामीण कार्य विभाग, अनु कुमार को वरीय उप समाहर्ता मुजफ्फरपुर और प्रियंका कौशिक को अपर समाहर्ता विभागीय जांच औरंगाबाद बनाया गया है.

अधिकारियों के तबादले की लिस्ट (ETV Bharat)

लोक शिकायत और कल्याण विभागों में नई नियुक्तियां: अभिराम कुमार को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मोतिहारी, अनिल कुमार दास को उप सचिव अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सादिक अख्तर को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी समस्तीपुर तथा संजय कुमार को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मधुबनी सदर का पद दिया गया है. निखिल कुमार को वरीय उप समाहर्ता सहरसा और शंकर शरण ओमी को बंदोबस्त पदाधिकारी पूर्णिया बनाया गया है.

कई वरिष्ठ पदों पर अधिकारियों की तैनाती: बलबीर दास को अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण गया, संदीप कुमार को बंदोबस्त पदाधिकारी जहानाबाद, राजीव कुमार को भूमि सुधार उप समाहर्ता सुपौल तथा धीरेंद्र कुमार को उप सचिव गन्ना उद्योग विभाग नियुक्त किया गया है. राजीव रोशन को अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण बेगूसराय, निधि राज को वरीय उप समाहर्ता पश्चिमी चंपारण, तरणिजा को उप सचिव श्रम संसाधन विभाग और सत्यम सहाय को उप सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय बनाया गया है.

अधिकारियों के तबादले की लिस्ट (ETV Bharat)

अन्य विभागों में भी व्यापक फेरबदल: मनीष कुमार को वरीय उप समाहर्ता बक्सर, राम बाबू बैठा को प्रशासी पदाधिकारी आईजीआईएमएस पटना, प्रमोद कुमार को परिवहन विभाग में उप सचिव, रिजवान फिरदौस को उप सचिव खान एवं भूतत्व विभाग, राकेश गुप्ता को संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग, सुमन प्रसाद साह को अपर समाहर्ता मुंगेर, विजय कुमार पांडेय को संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग, सुभाष चंद्र मंडल को संयुक्त सचिव गृह तथा अमित कुमार को उप सचिव लघु जल संसाधन विभाग का प्रभार सौंपा गया है.

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