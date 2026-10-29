यूपी में जल परिवहन का नया नियम, यात्रियों, नाव और नाविकों का होगा बीमा, रजिस्ट्रेशन के लिए अब देने होंगे इतने रुपये
नियमावली में 16 अध्याय हैं. हर एक अध्याय में यांत्रिक और गैर यांत्रिक नावों-नाविकों के लिए खास नियम बनाए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 7:20 PM IST
लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2002 की अंतर्देशीय जलयान नियमावली को समाप्त करते हुए अब उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है. इस नियमावली में कुल 16 अध्याय रखे गए हैं. हर एक अध्याय में यांत्रिक और गैर यांत्रिक नावों से लेकर नाविकों के लिए खास नियम बनाए गए हैं. उत्तर प्रदेश के पर्यटन के साथ ही जलयान से विकास को लेकर किस अध्याय में क्या कुछ शामिल है, उत्तर प्रदेश के विकास को कैसे रफ्तार मिलेगी, इसका खाका अब तैयार होने लगा है.
नावों के साथ ही नाविकों और यात्रियों को भी बीमा से कवर्ड करने का भी इस नियमावली में जिक्र है. अधिकारी बताते हैं कि भारत सरकार के अंतर्देशीय जलयान अधिनियम 2021 के अनुरूप तैयार की जा रही यह नियमावली उत्तर प्रदेश के वर्ष 2002 के नियमों का स्थान लेगी. इसमें कुल 16 अध्याय हैं. पहले 14 अध्याय यंत्रचालित जलयानों से संबंधित हैं, 15वां अध्याय गैर-यांत्रिक जलयानों के लिए है, जबकि 16वें अध्याय में दोनों प्रकार के जलयानों पर लागू सामान्य प्रावधान शामिल किए गए हैं.
उत्तर प्रदेश में रिवर बेस्ड ट्रांसपोर्ट को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के साथ इससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रदेश सरकार नई नियमावली लागू करने की तैयारी कर रही है. अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के तहत यंत्र चालित और गैर-यांत्रिक जलयानों को भी अन्य परिवहन साधनों की तरह ही विशिष्ट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा.
जल परिवहन से जुड़े विकास और कल्याण कार्यों के लिए अलग-अलग निधि गठित करने, घाटों के संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने और यात्रियों की सुरक्षा के मानक तय करने का प्रावधान किया गया है. इससे गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक और बेतवा जैसी नदियों में यात्री परिवहन, नदी पर्यटन, पारंपरिक नौका संचालन और माल परिवहन को अधिक सेफ तरीके से मंजिल तक पहुंचा जा सकेगा.
परिवहन विभाग के मुताबिक, प्रस्तावित नियमावली में जल परिवहन से प्राप्त शुल्क और जुर्माने के माध्यम से मोटर से लैस जलयानों के लिए राज्य विकास निधि गठित करने की व्यवस्था है. गैर-यांत्रिक जलयानों से संबंधित गतिविधियों के लिए जिला स्तर पर जिला कल्याण निधि बनाई जाएगी. इस व्यवस्था का उद्देश्य जल परिवहन के नियमन के साथ संबंधित क्षेत्र के विकास और नाविकों के कल्याण के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है.
जल परिवहन से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि नियमावली के तहत जलयानों की पहचान और उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए रजिस्ट्रेशन, सर्वे और मूल्यांकन की जिम्मेदारियां स्पष्ट की जाएंगी. यंत्र चालित जलयानों के पंजीकरण के लिए प्रत्येक जिले में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को पंजीकरण अधिकारी नामित करने का प्रावधान है.
गैर-यांत्रिक जलयानों के पंजीकरण के लिए जिला स्तर पर मोटरयान निरीक्षक और तहसील स्तर पर सहायक मोटरयान निरीक्षक नामांकन प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे. जलयान के सर्वेक्षण व मूल्यांकन के लिए पटना के राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान (एनआईएनआई) को नामित किया गया है. प्रस्तावित व्यवस्था में यंत्र चालित जलयानों को 10 अंकों या अक्षरों और गैर-यांत्रिक जलयानों को 12 अंकों या अक्षरों की विशिष्ट पंजीकरण संख्या देने का प्रावधान है. इससे जलयानों की पहचान हो सकेगी.
जल परिवहन प्राधिकरण के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राधेश्याम बताते हैं कि नदी परिवहन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए घाटों पर लाइटिंग, साइनबोर्ड, लाइफ बॉय और गोताखोरों की उपलब्धता अनिवार्य करने का प्रावधान है. घाटों के पट्टे, रख-रखाव, संचालन और सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और जिला समितियों के माध्यम से निर्धारित की जाएंगी.
नाव दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की जाएगी. प्रत्येक यात्रा से पहले यात्रियों को सुरक्षा संबंधी जानकारी देना अनिवार्य होगा. नावों में यात्रियों की निर्धारित क्षमता से 10 प्रतिशत अधिक लाइफ जैकेट, 10 मीटर की रस्सी और प्राथमिक उपचार पेटी उपलब्ध रखने का प्रावधान भी शामिल है. आपातकालीन प्रतिक्रिया जलयानों की व्यवस्था 1:10 के अनुपात में रखने का प्लान है, जिससे जरूरत पड़ने पर बचाव कार्य तेजी से संचालित किया जा सके.
उत्तर प्रदेश की नदियों में यात्री परिवहन, पर्यटन, पारंपरिक नौका संचालन और माल ढुलाई के लिए बड़ी संभावनाएं हैं. ऐसे में पंजीकरण की स्पष्ट व्यवस्था, सुरक्षा मानक, घाटों का बेहतर प्रबंधन और नाविकों के कल्याण से जुड़े प्रावधान इस क्षेत्र को व्यवस्थित स्वरूप देने में सहायक हो सकते हैं. नियमावली लागू होने से पहले से संचालित जलयानों को नए मानकों के पालन के लिए 90 दिन का समय देने का प्रावधान है. दुविधा की स्थिति में केंद्रीय अधिनियम और नियमों के प्रावधान ही लागू होंगे.
जल परिवहन प्राधिकरण के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राधेश्याम ने बताया, उत्तर प्रदेश नियमावली 2002 पहले से ही प्रचलित थी. भारत सरकार ने इनलैंड वेसल एक्ट 2021 बनाया, तो हमारी नियमावली में संशोधन आवश्यक हो गया था. इसे ध्यान में रखते हुए 2026 नियमावली तैयार की गई. पहले वाले में सिर्फ यांत्रिक नावों के बारे में जिक्र था. अब ये नियमावली जो शासन से पास हुई है उसमें यांत्रिक और गैर यांत्रिक दोनों को शामिल कर लिया गया. इससे दोनों को लाभ मिलेगा.
उन्होंने बताया, 14 अध्याय यांत्रिक के हैं. ज्यादातर नियम कानून भारत सरकार का जो एक्ट है उसी पर लागू होंगे. इनलैंड वेसल एक्ट के अध्याय 17 में यह दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट स्थानीय नाविकों के बारे में अपना नियम बना सकती है. उसके बारे में हम लोग अध्याय 15 लाए हैं. जो स्थानीय नाविकों के हिसाब से हम लोगों ने व्यवस्था दी है. ये नियम कानून के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया है जिससे उनकी संख्या का पता चले कि कितनी नाव चल रही हैं.
उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था न करके नामांकन की व्यवस्था की गई है. डेटाबेस कंप्यूटर से तैयार होगा. उनकी फीस नाम मात्र की रखी है. रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन की सिर्फ 50 रुपये होगी. इसके बहाने हमारे पास डाटा कलेक्ट होगा. पिछले बार जो कैबिनेट में नियमावली लाई गई थी उसमें संशोधन कर बीमा की व्यवस्था करने की बात कही गई थी. अब स्थानीय नाविकों के लिए हम लोग ने व्यवस्था की है कि उनका बीमा तभी होगा जब रजिस्ट्रेशन होगा.
बीमा बजाज एलियांज कर रहा है. हम लोग दो बैठक कर चुके हैं. उसमें सरकार उनको लाभ देगी. पहले हम आकलन कर रहे हैं कि हमारे यहां कितने नाविक हैं. उनका डाटा मिल जाएगा तो सरकार और कंपनी मिलकर प्रीमियम निर्धारित करेगी. शुरू में सरकार उन्हें लाभान्वित करने के लिए प्रीमियम अपनी तरफ से देगी. पहले हम नाविकों का बीमा करेंगे उसके बाद नाव का भी इंश्योरेन्स करेंगे और यात्रियों का भी इंश्योरेंस करेंगे. तीन जगह का डाटा आ चुका है. बनारस, मथुरा और अयोध्या. प्रयागराज से अभी आना बाकी है.
यह भी पढ़ें : कानपुर के बारादेवी मंदिर परिसर में भीषण आग, 8 से अधिक दुकानें जलीं, केस्को की लापरवाही पर फूटा दुकानदारों का गुस्सा