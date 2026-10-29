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यूपी में जल परिवहन का नया नियम, यात्रियों, नाव और नाविकों का होगा बीमा, रजिस्ट्रेशन के लिए अब देने होंगे इतने रुपये

यूपी में जल परिवहन का नया नियम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2002 की अंतर्देशीय जलयान नियमावली को समाप्त करते हुए अब उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है. इस नियमावली में कुल 16 अध्याय रखे गए हैं. हर एक अध्याय में यांत्रिक और गैर यांत्रिक नावों से लेकर नाविकों के लिए खास नियम बनाए गए हैं. उत्तर प्रदेश के पर्यटन के साथ ही जलयान से विकास को लेकर किस अध्याय में क्या कुछ शामिल है, उत्तर प्रदेश के विकास को कैसे रफ्तार मिलेगी, इसका खाका अब तैयार होने लगा है.

नावों के साथ ही नाविकों और यात्रियों को भी बीमा से कवर्ड करने का भी इस नियमावली में जिक्र है. अधिकारी बताते हैं कि भारत सरकार के अंतर्देशीय जलयान अधिनियम 2021 के अनुरूप तैयार की जा रही यह नियमावली उत्तर प्रदेश के वर्ष 2002 के नियमों का स्थान लेगी. इसमें कुल 16 अध्याय हैं. पहले 14 अध्याय यंत्रचालित जलयानों से संबंधित हैं, 15वां अध्याय गैर-यांत्रिक जलयानों के लिए है, जबकि 16वें अध्याय में दोनों प्रकार के जलयानों पर लागू सामान्य प्रावधान शामिल किए गए हैं.

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2026 को मिली मंजूरी. (Video Credit; ETV Bharat) उत्तर प्रदेश में रिवर बेस्ड ट्रांसपोर्ट को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के साथ इससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रदेश सरकार नई नियमावली लागू करने की तैयारी कर रही है. अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के तहत यंत्र चालित और गैर-यांत्रिक जलयानों को भी अन्य परिवहन साधनों की तरह ही विशिष्ट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा. जल परिवहन से जुड़े विकास और कल्याण कार्यों के लिए अलग-अलग निधि गठित करने, घाटों के संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने और यात्रियों की सुरक्षा के मानक तय करने का प्रावधान किया गया है. इससे गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक और बेतवा जैसी नदियों में यात्री परिवहन, नदी पर्यटन, पारंपरिक नौका संचालन और माल परिवहन को अधिक सेफ तरीके से मंजिल तक पहुंचा जा सकेगा. परिवहन विभाग के मुताबिक, प्रस्तावित नियमावली में जल परिवहन से प्राप्त शुल्क और जुर्माने के माध्यम से मोटर से लैस जलयानों के लिए राज्य विकास निधि गठित करने की व्यवस्था है. गैर-यांत्रिक जलयानों से संबंधित गतिविधियों के लिए जिला स्तर पर जिला कल्याण निधि बनाई जाएगी. इस व्यवस्था का उद्देश्य जल परिवहन के नियमन के साथ संबंधित क्षेत्र के विकास और नाविकों के कल्याण के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है. जल परिवहन से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि नियमावली के तहत जलयानों की पहचान और उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए रजिस्ट्रेशन, सर्वे और मूल्यांकन की जिम्मेदारियां स्पष्ट की जाएंगी. यंत्र चालित जलयानों के पंजीकरण के लिए प्रत्येक जिले में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को पंजीकरण अधिकारी नामित करने का प्रावधान है. गैर-यांत्रिक जलयानों के पंजीकरण के लिए जिला स्तर पर मोटरयान निरीक्षक और तहसील स्तर पर सहायक मोटरयान निरीक्षक नामांकन प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे. जलयान के सर्वेक्षण व मूल्यांकन के लिए पटना के राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान (एनआईएनआई) को नामित किया गया है. प्रस्तावित व्यवस्था में यंत्र चालित जलयानों को 10 अंकों या अक्षरों और गैर-यांत्रिक जलयानों को 12 अंकों या अक्षरों की विशिष्ट पंजीकरण संख्या देने का प्रावधान है. इससे जलयानों की पहचान हो सकेगी. जल परिवहन प्राधिकरण के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राधेश्याम बताते हैं कि नदी परिवहन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए घाटों पर लाइटिंग, साइनबोर्ड, लाइफ बॉय और गोताखोरों की उपलब्धता अनिवार्य करने का प्रावधान है. घाटों के पट्टे, रख-रखाव, संचालन और सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और जिला समितियों के माध्यम से निर्धारित की जाएंगी.