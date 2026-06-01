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पहले 5 साल रगड़ाई, फिर स्थायी नौकरी, सफाईकर्मी भर्ती में सरकार का नया फॉर्मूला

सड़कों से कचरा उठाते सफाई कर्मचारी ( ETV Bharat Jaipur )