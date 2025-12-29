ETV Bharat / state

यूपी में वृद्धावस्था पेंशन योजना 2025 में बनें नए रिकॉर्ड; आठ माह में प्रदेश भर से जुड़े 9.83 लाख नए पेंशनर

लखनऊ: वृद्धजनों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन देने की दिशा में समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन योजना साल 2025 में और अधिक प्रभावी साबित हुई है. 8 माह में प्रदेश भर में 9.83 लाख नए पात्र वृद्धजनों को योजना से जोड़ा गया, जिससे कुल पेंशन लाभार्थियों की संख्या 67.50 लाख तक पहुंच गई है. ये जानकारी समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने दी. उन्होंने बताया कि डिजिटल मॉनिटरिंग, आधार बेस्ड वेरीफिकेशन और सतत निगरानी के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन योजना को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया गया है.



67.50 लाख तक पहुंचे लाभार्थी: साल 2024 में कुल 61.00 लाख वृद्धजन पेंशन योजना से लाभान्वित हो रहे थे, जो साल 2025 में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 67.50 लाख हो गए हैं. राज्य मंत्री ने कहा, ये वृद्धि सरकार के कमिटमेंट को दर्शाती है, जिसके तहत समाज के वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का मजबूत संबल प्रदान किया जा रहा है.



रेगुलर वेरीफिकेशन से व्यवस्था बनी पारदर्शी: असीम अरुण ने बताया कि योजना की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा नियमित सत्यापन और समीक्षा की गई. इसके तहत साल 2024 में 1.77 लाख और 2025 में 3.32 लाख मृतक और अपात्र लाभार्थियों का नाम पेंशन सूची से हटाने की कार्रवाई की गई. इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया गया कि पेंशन का लाभ केवल वास्तविक और पात्र वृद्धजनों तक ही पहुंचे.



पात्र वृद्धजनों को मिले प्राथमिक लाभ: विभाग के उप निदेशक अमरजीत सिंह ने बताया, विभाग की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र वृद्धजन पेंशन लाभ से वंचित न रहें. इसी उद्देश्य से साल 2025 में 9.83 लाख नए पात्र वृद्धजनों को योजना से जोड़ा गया, जबकि साल 2024 में ये आंकड़ा 7.08 लाख था.



अब 60 साल होते ही खाते में पहुंचेगी राशि: नई व्यवस्था के मुताबिक वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रों की पहचान और सत्यापन अब फैमिली आइडी ‘एक परिवार एक पहचान’ प्रणाली के माध्यम से स्वतः किया जाएगा, जिससे किसी भी पात्र व्यक्ति के 60 साल के होते ही उसकी पेंशन खाते में पहुंचना शुरू हो जाएगी.