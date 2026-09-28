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ट्रिपल आईटी रांची के छात्र सक्षम को 1.25 करोड़ का पैकेज, प्लेसमेंट में बना नया रिकॉर्ड

रांचीः भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपल आईटी) रांची के प्लेसमेंट सत्र में संस्थान के छात्र सक्षम ने नया रिकॉर्ड बनाया है. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (डेटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के छात्र सक्षम का चयन वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी रूब्रिक (Rubrik) में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के पद पर हुआ है. उन्हें सालाना 1.25 करोड़ रुपये का पैकेज मिला है. संस्थान के अनुसार, यह ट्रिपल आईटी रांची के इतिहास में अब तक किसी छात्र को मिला सबसे बड़ा पैकेज है.

सक्षम की इस उपलब्धि को संस्थान के प्लेसमेंट रिकॉर्ड में महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है. संस्थान के अनुसार, पढ़ाई के दौरान सक्षम ने तकनीकी दक्षता, समस्या समाधान और व्यावसायिक कौशल पर लगातार काम किया. इसी के आधार पर उन्हें वैश्विक स्तर की कंपनी में जिम्मेदारी वाली भूमिका के लिए अवसर मिला.

ट्रिपल आईटी रांची के निदेशक प्रो. राजीव श्रीवास्तव ने सक्षम को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता मेहनत, निष्ठा और लगन का परिणाम है. उन्होंने कहा कि सक्षम की उपलब्धि उस उत्कृष्टता की भावना का प्रमाण है, जिसे ट्रिपल आईटी रांची अपने परिसर में लगातार विकसित कर रहा है. उनकी सफलता से संस्थान के अन्य विद्यार्थियों को भी अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी.

सक्षम ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, मित्रों, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को दिया. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि मेरे लिए बेहद खास और भावुक कर देने वाली है. मैं उन सभी का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने इस पूरे सफर में मेरा साथ दिया और मुझ पर विश्वास बनाए रखा. संस्थान के प्राध्यापकों और मार्गदर्शकों से मिले निरंतर मार्गदर्शन ने मुझे आगे बढ़ने में काफी मदद की.

संस्थान की ओर से बताया गया कि विद्यार्थियों को प्लेसमेंट के लिए तैयार करने में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, संकाय सदस्यों और मेंटर्स की भूमिका रहती है. विद्यार्थियों को साक्षात्कार की तैयारी, तकनीकी कौशल विकसित करने और रिक्रूटमेंट प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न चरणों में मार्गदर्शन दिया जाता है. अकादमिक शिक्षा के साथ तकनीकी अनुभव और उद्योग जगत से संवाद पर भी जोर दिया जाता है.