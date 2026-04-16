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बिहार में ग्रामीण और शहरी जमीन ई-मापी के नए रेट तय, अब इतना रुपए देना होगा शुल्क

बिहार में भूमि और राजस्व विभाग की पहल पर जमीन की ई-मापी का रेट तय कर दिया गया है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन होगा. पढ़ें-

बिहार में जमीन की ई-मापी
बिहार में जमीन की ई-मापी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 16, 2026 at 1:33 PM IST

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पटना : बिहार में जमीन की ई-मापी के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत अब जमीन ई-मापी के लिए लगने वाले शुल्क को निर्धारित कर दिया है. राजस्व और भूमि सुधार विभाग की ओर से बताया गया है कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में शुल्क की दर अलग-अलग होगी.

ऑनलाइन होगा आवेदन : नए सरकारी आदेश में कहा है कि इसमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्रों के जमीन की ई-मापी कराने पर ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपए प्रति खेसरा शुल्क चुकाना होगा. वहीं शहरी क्षेत्र में ई-मापी के लिए प्रति खेसरा 1000 रुपए शुल्क देने होंगे. इस मामले में सरकार पारदर्शिता लाने के लिए काम कर रही है. ताकि लोगों को सुविधाजनक और पारदर्शी व्यवस्था मिल सके.

शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन : ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. बस ई-मापी कराने वाले को बिहारभूमि पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म फिल करना होगा. इसके साथ ही मापी के शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन करना होगा. ताकि किसी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता की शिकायत न रह जाए.

नए नियम से फायदे? : डिजिटल आवेदन से लोगों को फायदा होगा और बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. घर बैठे ही आप अपने आवेदन का स्टेटस देख पाएंगे. सारी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी रहेगी. इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि काम भी शीघ्रता के साथ पूरा होगा.

अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर : ई-मापी के जरिए सरकार जमीन की मापी प्रक्रिया में तेजी लाने का काम कर रही है. पहले मापी कराने के लिए लोगों को काफी चक्कर लगाने पड़ते थे, यहां तक घूस तक देनी पड़ती थी, लेकिन डिजिटल तरीके से इन सबसे छुटकारा मिल जाएगा. इसलिए सरकार भी डिजटल ई-मापी की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही है, जिससे आम लोगों को कोई परेशानी न हो.

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