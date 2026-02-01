ETV Bharat / state

बजट में बुनकर का भी कोना, हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश के क्राफ्ट के लिए कितना बूम ?

दूसरी तरफ इसकी बदौलत देश भर में एक जिला एक उत्पाद स्कीम को भी मजबूती मिलेगी. इस योजना में बुनकरों को अब टेक्निकल सपोर्ट भी मिल सकेगा. वहीं ट्रेनिंग पर जोर है, लिहाजा जेन जी तक भी ये पारंपरिक कलाएं पहुंच पाएंगी. अभी गुरु शिष्य परंरपरा के जरिए इन कलाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा था. सबसे ज्दाया उम्मीद वैश्विक बाजार से है जिसके जरिए दुनिया के नक्शे पर भारत के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को नया बाजार मिलेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में बुनकरों और शिल्पकारों को भी खास जगह दी गई है . हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के इन कारीगरों के लिए लाई गई है महात्मा गांधई ग्राम स्वराज स्कीम. वित्त मंत्री के मुताबिक इस पहल के जरिए हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की मार्केटिंग प्रोडक्शन और ट्रेनिंग तीन चरणों में काम होगा. हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को दुनिया के बाजार तक पहुंचाने का जरिए बनेगी ये पहल.

भोपाल: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश के लिए अलग से बजट में कोई बड़ी सौगात भले ना दी हो. लेकिन महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के तहत मध्य प्रदेश के हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े बुनकरों और कारीगरों के लिए नया रैंप बनेगा. क्या इस योजना के जरिए ये बुनकर दुनिया के बाजार पर अपनी दस्तक दे सकेंगे. मध्य प्रदेश के बाघ चंदेरी और महेश्वरी के कारीगरों को बजट में बुनकरों को मिली इस सौगात से कितनी उम्मीद है? परंपरा को सहेजे इन शिल्पियों के लिए क्या वाकई ये बजट में मिली बड़ी सौगात है.

मध्य प्रदेश वैसे तो भरपूर वन संपदा के लिए जाना जाता है. लेकिन धीरे-धीरे प्रदेश की पहचान का बड़ा हिस्सा उन हस्तशिल्प और हाथकरघा से भी है जो बरसों से कारीगरों के कुशल हाथों में संभाला जा रहा है. क्या महात्मा गांधी स्वराज योजना जैसी स्कीमें वाकई परंपरा के जरिए कपड़ों पर उतरती कारीगरी को बचाने में कामयाब होंगी.

चार पीढियों से बाघ प्रिंट पर काम कर रहे मोहम्मद बिलाल खत्री के मुताबिक सरकार ने महात्मा गांधी स्वराज योजना का जो बजट में ऐलान किया है, मुझे उम्मीद है कि इससे हस्तशिल्प कारीगर बुनकरो को बढ़ावा मिलेगा. सबसे बड़ी बात है कि इससे बाहरी देशों में माल भेजने में आसानी हो जाएगी. जीआई टैग वाले प्रोडक्ट को भी नया बाजार मिलेगा. इसके साथ ही एक जिला एक उत्पाद योजना को भी बढावा मिलेगा.

चंदेरी साड़ी के बुनकर हरगोविंद कोली कहते हैं, यदि सुसज्जित अलग-अलग हैंडलूम पार्क बनाए जाएंगे, तो वे लोग जिनके घरों में अभी ज्यादा जगह नहीं है और कई बुनकर इस वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को जगह भी मिल जाएगी. साथ ही काम भी मिल जाएगा. जिससे एक जगह पर घर की अपेक्षा अधिक काम किया जा सकेगा.

वहीं चंदेरी साड़ी के व्यापारी अरुण कोली का कहना है कि इस बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल आने के बाद व्यापारियों को भी लाभ पहुंचेगा. क्योंकि इससे एक ही जगह पर कम समय में अधिक हस्तशिल्प की साड़ियां एवं अन्य वस्त्र बन जाएंगे. कई बार ऑर्डर देने के बाद देर से काम होने पर हम व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है. लेकिन शासन के इस बजट में यदि बुनकरों को एक ही जगह पर काम करने की व्यवस्था तय की जाएगी, तो स्वतः ही वस्त्र बनाने में तेजी आएगी. जिससे बुनकरों के साथ-साथ हम व्यापारियों को भी लाभ मिल सकेगा.

बाघ से चंदेरी...और महेश्वर हिंदुस्तान के दिल का ताना बाना

मध्य प्रदेश में शिल्पकार हैंडलूम से लेकर हैंडीक्राफ्ट तक पारंपरिक कलाओं को सहेजे हुए हैं. महेश्वरी से लेकर चंदेरी और बाघ प्रिंट तक देश दुनिया के नक्शे पर मध्य प्रदेश को अलग पहचान मिली है. अकेले मध्य प्रदेश में 27 से ज्यादा शिल्प और उनके क्लस्टर हैं. केवल हैंडलूम में ही जुटे कारीगरों की संख्या दस हजार से ज्यादा है. ये कारीगर अभी तक तो परिवार की परंपरा के हिसाब से हिंदुस्तान के पारंपरिक शिल्प और रंगों को बचाए हुए हैं.