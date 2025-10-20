देवगढ़ मदरिया से मारवाड़ जंक्शन वाया टोडगढ़ तक पहुंचेगी रेल, नई रेल लाइन के फाइनल सर्वे को मंज़ूरी
रेलमंत्री की राजस्थान में रेल संपर्कों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में सशक्त पहल .
Published : October 20, 2025 at 10:19 AM IST
जोधपुर : रेलवे द्वारा राजस्थान के महत्वपूर्ण क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ मदारिया को (वाया टोडगढ़ - रावली) को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए नई लाइन के कार्य हेतु फ़ाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) को मंज़ूरी दे दी गई है. जोधपुर रेल मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा राजस्थान में रेल संपर्कों की कड़ी को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्र में रेल संपर्क के लिए विशेष पहल की जा रही है. और इसी कड़ी में राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन-देवगढ़ मदारिया (वाया टोडगढ़ - रावली) 72 किलोमीटर नई लाइन के लिए फ़ाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) को मंज़ूरी प्रदान की गई है.
इस कार्य के लिए 11.75 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. यह रेल लाइन राजसमंद, उदयपुर पाली और आसपास के क्षेत्रों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी. साथ ही क्षेत्र का अहमदाबाद और जयपुर के मध्य भी सम्पर्क स्थापित होगा. देवगढ़ मदरिया और टोडगढ़ जैसे पर्यटन क्षेत्र अब तक सीमित परिवहन साधनों पर निर्भर रहे हैं. यह प्रस्तावित रेल मार्ग इन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाएगा. इस नई रेल लाइन के निर्माण से टोडगढ़ और देवगढ़ जैसे ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों तक रेल मार्ग के माध्यम से पहुंच और सुगम होगी.
साथ ही व्यापार, कृषि और स्थानीय उद्योगों के लिए नए परिवहन का विकल्प उपलब्ध होगा. नाथद्वारा-देवगढ़ मदारिया, 82 किलोमीटर रेल लाइन का 969 करोड़ रुपए की लागत के साथ गेज परिवर्तन कार्य प्रगति पर है. इन कार्यों के होने से क्षेत्र का जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, अहमदाबाद, मुंबई सहित देश के प्रमुख शहरों से सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा.
सर्वे पूरा होने के बाद डीपीआर होगी तैयार : मारवाड़ जंक्शन-देवगढ़ मदारिया वाया टोडगढ़ - रावली, 72 किलोमीटर नई लाइन के लिए फ़ाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) पूरा होने के बाद परियोजना की वित्तीय और तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर कार्य स्वीकृत रेलवे बोर्ड स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाएगी. रेलवे द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए कार्य किए जा रहे हैं ताकि क्षेत्रवासियों को अधिकाधिक रेल सुविधाएं प्राप्त हो सके.