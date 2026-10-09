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बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, ट्रेन यात्रा के दौरान बचेंगे 4 से 6 घंटे का समय

बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी ( ETV Bharat )

पटना: 20 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित नेउरा-जटडुमरी रेलखंड का रेल संरक्षा आयुक्त ने वैधानिक निरीक्षण किया. पूर्वी परिमंडल कोलकाता के रेल संरक्षा आयुक्त गुरु प्रकाश ने दानापुर रेल मंडल के अधिकारियों के साथ इस नए ट्रैक की सुरक्षा, सिग्नलिंग और गुणवत्ता की बारीकी से जांच की.

नेउरा-जटडुमरी रेलखंड पर निरीक्षण और स्पीडी ट्रायल