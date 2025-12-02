ETV Bharat / state

यूपी कैबिनेट की बैठक आज; विश्वस्तरीय राम मंदिर संग्रहालय सहित 20 प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

कैबिनेट मीटिंग में स्वास्थ्य, खेल, पर्यटन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, पर्यावरण और शहरी विकास से जुड़े कई प्रस्ताव प्रस्तावित

यूपी सरकार की कैबिनेट मीटिंग की फाइल फोटो.
यूपी सरकार की कैबिनेट मीटिंग की फाइल फोटो. (CM Media Cell)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

December 2, 2025

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मंगलवार सुबह 11 बजे लोकभवन में कैबिनेट की अहम बैठक होगी. कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी एजेंडे में करीब 20 प्रस्ताव शामिल हैं, जिनमें स्वास्थ्य, खेल, पर्यटन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, पर्यावरण और शहरी विकास से जुड़े बड़े फैसले होने की संभावना है. सबसे अहम प्रस्ताव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का है. प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी सहायता नीति को मंजूरी मिल सकती है. इससे निजी क्षेत्र को सरकारी जमीन, सब्सिडी और अन्य सुविधाएं देकर मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने की राह आसान होगी.

इसी क्रम में कानपुर के सिविल लाइंस स्थित 45,000 वर्ग मीटर नजूल भूमि पर जार्जिना मैकराबर्ट मेमोरियल हॉस्पिटल की जगह मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी है. पर्यटन के क्षेत्र में अयोध्या में विश्व स्तरीय राम मंदिर संग्रहालय के निर्माण और संचालन का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली-2025 को भी स्वीकृति मिलने की उम्मीद है.


खेल विभाग में बड़ा फैसला होगा. अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022 में संशोधन के बाद सरकारी नौकरी कर रहे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने और आने-जाने का समय भी ड्यूटी पीरियड माना जाएगा. वाराणसी के डॉ. सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के रखरखाव और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के समझौते को भी मंजूरी मिलेगी. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के तहत प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRC) स्थापित किए जाएंगे, जिनका संचालन राज्य सरकार के संसाधनों से होगा.

शहरी विकास में अमृत-2.0 योजना के तहत कानपुर के ईस्ट-साउथ सर्विस डिस्ट्रिक्ट में पेयजल पाइपलाइन विस्तार के लिए 316.78 करोड़ और बरेली में पेयजल पुनर्गठन फेज-1 के लिए 265.95 करोड़ रुपये मंजूर हो सकते हैं. पर्यावरण विभाग जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में शुद्धिकरण संयंत्रों की सहमति शुल्क में संशोधन करेगा. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के घाघरा पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से के पुनर्निर्माण को भी मंजूरी मिलेगी. इसके अलावा चीनी उद्योग, कारागार, स्टांप-रजिस्ट्रेशन, लोक निर्माण और आवास विभाग के कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है. कैबिनेट के फैसलों से प्रदेश में स्वास्थ्य, खेल, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेजी आने की उम्मीद है.

