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UP में पदोन्नति पाए 31 चिकित्साधिकारियों को नई तैनाती, राज्य क्षय रोग अधिकारी बने गोरखपुर के CMO

31 चिकित्साधिकारियों को नई तैनाती ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के तहत तीन माह पूर्व हुई विभागीय प्रोन्नति के तहत लेवल-4 से लेवल-5 (अपर निदेशक ग्रेड) में पदोन्नति पाए 31 चिकित्साधिकारियों की नई तैनाती का आदेश शनिवार को शासन स्तर पर जारी कर दिया गया है. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य रितु माहेश्वरी के स्तर से जारी आदेश के मुताबिक पदोन्नति पाए चिकित्साधिकारियों को उनके नए तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.

शासन स्तर पर जारी आदेश के अनुसार, गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश झा को राज्य क्षय रोग अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, महानिदेशालय लखनऊ बनाया गया है. वहीं, हरदोई के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भवनाथ पांडेय को अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मंडल में तैनाती दी गई है. इसी क्रम में डॉ. अनिल कुमार चौधरी को बलरामपुर में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से पदोन्नत कर अपर निदेशक, देवीपाटन मंडल, गोंडा भेजा गया है. डॉ. निशी सिंह को पं. दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय, अलीगढ़ से अपर निदेशक, मुरादाबाद मंडल बनाया गया है. डॉ. नूपुर श्रीवास्तव को आरएचओ ट्रेनिंग सेंटर, गोरखपुर से अपर निदेशक, बस्ती मंडल में तैनाती मिली है.

डॉ. राजेश कुमार को प्रयागराज मंडल से अपर निदेशक, अयोध्या मंडल भेजा गया है, जबकि डॉ. सन्देश कुमार श्रीवास्तव को बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर से अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, महानिदेशालय लखनऊ में तैनाती दी गई है. डॉ. बद्री प्रसाद अग्रवाल को अमेठी के गौरीगंज स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय से अपर निदेशक, गोरखपुर मंडल बनाया गया है. डॉ. अजय कुमार तिवारी को संत रविदास नगर के जिला संयुक्त चिकित्सालय से अपर निदेशक, झांसी मंडल भेजा गया है. डॉ. विवेक अवस्थी को वाराणसी के आरएचओ ट्रेनिंग सेंटर से अपर निदेशक, महानिदेशालय लखनऊ में तैनाती दी गई है.