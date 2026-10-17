UP में पदोन्नति पाए 31 चिकित्साधिकारियों को नई तैनाती, राज्य क्षय रोग अधिकारी बने गोरखपुर के CMO
सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य रितु माहेश्वरी के स्तर से आदेश जारी, जानिए किसको कहां मिली तैनाती
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 4:14 PM IST
लखनऊ: प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के तहत तीन माह पूर्व हुई विभागीय प्रोन्नति के तहत लेवल-4 से लेवल-5 (अपर निदेशक ग्रेड) में पदोन्नति पाए 31 चिकित्साधिकारियों की नई तैनाती का आदेश शनिवार को शासन स्तर पर जारी कर दिया गया है. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य रितु माहेश्वरी के स्तर से जारी आदेश के मुताबिक पदोन्नति पाए चिकित्साधिकारियों को उनके नए तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.
शासन स्तर पर जारी आदेश के अनुसार, गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश झा को राज्य क्षय रोग अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, महानिदेशालय लखनऊ बनाया गया है. वहीं, हरदोई के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भवनाथ पांडेय को अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मंडल में तैनाती दी गई है. इसी क्रम में डॉ. अनिल कुमार चौधरी को बलरामपुर में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से पदोन्नत कर अपर निदेशक, देवीपाटन मंडल, गोंडा भेजा गया है. डॉ. निशी सिंह को पं. दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय, अलीगढ़ से अपर निदेशक, मुरादाबाद मंडल बनाया गया है. डॉ. नूपुर श्रीवास्तव को आरएचओ ट्रेनिंग सेंटर, गोरखपुर से अपर निदेशक, बस्ती मंडल में तैनाती मिली है.
डॉ. राजेश कुमार को प्रयागराज मंडल से अपर निदेशक, अयोध्या मंडल भेजा गया है, जबकि डॉ. सन्देश कुमार श्रीवास्तव को बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर से अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, महानिदेशालय लखनऊ में तैनाती दी गई है. डॉ. बद्री प्रसाद अग्रवाल को अमेठी के गौरीगंज स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय से अपर निदेशक, गोरखपुर मंडल बनाया गया है. डॉ. अजय कुमार तिवारी को संत रविदास नगर के जिला संयुक्त चिकित्सालय से अपर निदेशक, झांसी मंडल भेजा गया है. डॉ. विवेक अवस्थी को वाराणसी के आरएचओ ट्रेनिंग सेंटर से अपर निदेशक, महानिदेशालय लखनऊ में तैनाती दी गई है.
इसी तरह डॉ. नन्दन्य कश्यप को बुलंदशहर के 100 बेड संयुक्त चिकित्सालय से अपर निदेशक, चित्रकूटधाम मंडल, बांदा और डॉ. रविन्द्र कुमार सक्सेना को झांसी जिला चिकित्सालय से अपर निदेशक, प्रयागराज मंडल बनाया गया है. डॉ. संतोष कुमार चक को संत रविदास नगर से अपर निदेशक, महानिदेशालय लखनऊ भेजा गया है. डॉ. सरला चौधरी, डॉ. योगेश चन्द्र शर्मा, डॉ. मनोज करौली, डॉ. युगल किशोर राय और डॉ. भूपमूर्ति यादव को भी महानिदेशालय लखनऊ में अपर निदेशक के पद पर तैनाती दी गई है. इसके अलावा, डॉ. अजय राणा को गौतमबुद्ध नगर से प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय आगरा, डॉ. अवधेश चौबे को श्रावस्ती से प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय प्रयागराज, डॉ. अनिल कुमार को बस्ती से प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय आजमगढ़, डॉ. शालभ मोहन को कानपुर देहात से प्रमुख अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर और डॉ. मुकेश कुमार को मेरठ के जिला जेल चिकित्सालय से प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सहारनपुर बनाया गया है.
डॉ. महेन्द्र सिंह को मेरठ के प्यारे लाल शर्मा जिला चिकित्सालय में ही प्रमुख अधीक्षक के पद पर तैनाती दी गई है. डॉ. संजय कुमार वर्मा को मुजफ्फरनगर से प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय गोरखपुर, डॉ. सुजीत कुमार यादव को बलिया से प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बस्ती, डॉ. संजीव गुप्ता को मुजफ्फरनगर से प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बरेली और डॉ. नीरज अग्रवाल को मथुरा से प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय मुरादाबाद बनाया गया है. वहीं, डॉ. राजीव सिंह भदौरिया को झांसी से मुख्य परामर्शदाता, कानपुर नगर, डॉ. पंकज कुमार श्रीवास्तव को लखनऊ के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय में मुख्य परामर्शदाता और डॉ. दिग्विजय सिंह को मिर्जापुर मंडल से अपर निदेशक, वाराणसी मंडल में तैनाती दी गई है।
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