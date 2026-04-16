CM पद से हटते ही बदल गया नीतीश कुमार का पोस्टर, JDU दफ्तर में लगी नई होर्डिंग
जेडीयू कार्यालय का पोस्टर बदल गया है. नीतीश की तस्वीर के साथ '2 दशक जन-जन के कल्याण के' वाला स्लोगन भी लिखा है. पढ़ें..
Published : April 16, 2026 at 3:07 PM IST
पटना: नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के साथ ही जेडीयू कार्यालय का पोस्टर भी बदल गया है. '2025 से 2030 फिर से नीतीश' वाला पोस्टर पहले ही पार्टी दफ्तर से हटा दिया गया था. उसकी जगह नया पोस्टर लगा है, जिसमें उनके 20-21 वर्षों को विकास कार्यों का संकेत है.
नीतीश कुमार का नया पोस्टर लगा: अब नया पोस्टर दो दशक जन जन के स्लोगन वाला लगाया गया है, जिसमें नीतीश कुमार की तस्वीर है. इसके साथ ही नीतीश कुमार ने जो दो दशक में काम किया है, कुछ उसकी भी झलक दिखाई गई है. पार्टी नेताओं का कहना है कि समय के साथ बदलाव होना स्वभाविक है.
निशांत को पोस्टर क्यों नहीं लगा?: नीतीश कुमार के दिल्ली की सियासत में जाने से पहले ही जेडीयू में निशांत कुमार एक्टिव हो गए हैं लेकिन इसके बावजूद निशांत को लेकर अभी भी कोई बड़ा पोस्टर पार्टी की तरफ से नहीं लगाया गया. इस सवाल पर विधायक विनय चौधरी ने कहा कि जब निशांत कुमार दल और दिल में आ गए हैं तो आने वाले दिनों में पोस्टर में भी आ जाएंगे.
"समय के अनुसार चीजों को बदल जाता है. इसलिए नया पोस्टर लगाया गया है. जहां तक निशांत के पोस्टर का सवाल है तो इंतजार करिये. निशांत दिल में आ गए हैं, जल्द ही पोस्टर में भी आ जाएंगे."- विनय चौधरी, विधायक, जनता दल यूनाइटेड
निशांत का क्या है प्लान?: निशांत कुमार ने जेडीयू कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और जल्द ही बिहार भ्रमण पर भी निकलेंगे. चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं. निशांत ने सरकार में अभी किसी तरह की भूमिका लेने से मना किया है. हालांकि पार्टी के नेता चाहते हैं निशांत सरकार में भी अपनी भूमिका निभाएं.
निशांत नहीं बने डिप्टी सीएम: बुधवार को सम्राट चौधरी ने बतौर मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली. उनके साथ जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली. हालांकि पहले चर्चा थी कि निशांत उप-मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आज निशांत ने कहा कि उनका लक्ष्य जेडीयू को मजबूत करना है.
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