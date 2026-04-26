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'नीतीश व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं' JDU का नया पोस्टर

नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने के बाद लगातार पोस्टरबाजी हो रही है. अब नया पोस्टर लगा है. पढ़ें..

Nitish Kumar
नीतीश कुमार का नया पोस्टर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 26, 2026 at 8:29 PM IST

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पटना: बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद से नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं. नया पोस्टर जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के आवास के बाहर लगा है. इस पोस्टर में स्लोगन दिया गया है 'नीतीश व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं'.

पोस्टर में विकास की झलक: पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर तो है ही. साथ ही लड़कियों की साइकिल चलाते हुए फोटो भी लगाई गई है. महिला सशक्तिकरण को लेकर भी नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उसे दिखाने की कोशिश है. अन्य क्षेत्र के लोगों के लिए भी जो विकास के काम हुए हैं और उससे खुशहाली आई है. उसे बताने की कोशिश की गई है.

Nitish Kumar
जेडीयू दफ्तर में नीतीश कुमार (ETV Bharat)

पोस्टर में क्या लिखा है?: इसके नीचे नीतीश कुमार का स्टेटमेंट भी लगाया गया है, जिसमें लगातार नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि 'सत्ता सेवा के लिए है धनार्जन के लिए नहीं.' नीतीश कुमार यह बयान लालू परिवार पर हमला करने के लिए देते रहे हैं.

लगातार बदल रहे हैं पोस्टर: मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद जेडीयू कार्यालय में भी नीतीश कुमार को लेकर कई पोस्टर लगाए गए हैं. जिसमें दूर दशक जन सेवा के लिए और उसी तरह नीतीश कुमार ने 20 सालों में जो काम किया है, उससे संबंधित है. महिला सशक्तिकरण से संबंधित पोस्टर लगाए गए हैं.

पोस्ट और पोस्टर का सहारा: बिहार में पोस्टर के माध्यम से खूब सियासत होती है. जहां विपक्षी दलों पर निशाना साधने के लिए भी पोस्ट का सहारा लिया जाता है. वहीं अपने नेता की तारीफ में भी पोस्टर लगाए जाते हैं. मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी नीतीश कुमार की तारीफ में यह पोस्टर लगाया है.

पहले भी बदला था पोस्टर: इससे पहले 16 अप्रैल को जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में नीतीश कुमार का नया पोस्टर लगा था. जिसमें लिखा था, 2 दशक जन-जन के कल्याण के.' इसमें उनके 20-21 वर्षों के मुख्यमंत्रीत्व काल की उपलब्धियां गिनाईं गईं हैं.

ये भी पढ़ें: CM पद से हटते ही बदल गया नीतीश कुमार का पोस्टर, JDU दफ्तर में लगी नई होर्डिंग

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