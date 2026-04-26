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'नीतीश व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं' JDU का नया पोस्टर

नीतीश कुमार का नया पोस्टर ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद से नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं. नया पोस्टर जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के आवास के बाहर लगा है. इस पोस्टर में स्लोगन दिया गया है 'नीतीश व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं'. पोस्टर में विकास की झलक: पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर तो है ही. साथ ही लड़कियों की साइकिल चलाते हुए फोटो भी लगाई गई है. महिला सशक्तिकरण को लेकर भी नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उसे दिखाने की कोशिश है. अन्य क्षेत्र के लोगों के लिए भी जो विकास के काम हुए हैं और उससे खुशहाली आई है. उसे बताने की कोशिश की गई है. जेडीयू दफ्तर में नीतीश कुमार (ETV Bharat) पोस्टर में क्या लिखा है?: इसके नीचे नीतीश कुमार का स्टेटमेंट भी लगाया गया है, जिसमें लगातार नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि 'सत्ता सेवा के लिए है धनार्जन के लिए नहीं.' नीतीश कुमार यह बयान लालू परिवार पर हमला करने के लिए देते रहे हैं.