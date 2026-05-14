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नक्सल मुक्त बस्तर की बदलती तस्वीर, दंतेवाड़ा के दूरस्थ इलाके टिकनपाल में खुला नया थाना, 8 गांवों को मिलेगा सीधा लाभ

SP ने किया नए थाने का उद्घाटन, रोजनामचा लेखन कर नियमित कार्यों की शुरुआत, ग्रामीणों की मांग पर मिली स्वीकृति

New Police Station Tikanpal
दंतेवाड़ा के दूरस्थ इलाके टिकनपाल में खुला नया थाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 14, 2026 at 8:42 PM IST

3 Min Read
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दंतेवाड़ा: दक्षिण बस्तर के संवेदनशील और कभी नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्र में अब बदलाव की नई तस्वीर सामने आ रही है. विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति पर आगे बढ़ते हुए दंतेवाड़ा जिले के नक्सलगढ़ क्षेत्र टिकनपाल में नवीन थाना का शुभारंभ किया गया. बुधवार 14 मई 2026 को जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने सशस्त्र बल कैंप चोलनार में अस्थायी रूप से स्थापित नवीन थाना टिकनपाल का उद्घाटन किया. उद्घाटन के साथ ही रोजनामचा लेखन कर थाना के नियमित कार्यों की शुरुआत की गई और उप निरीक्षक दीनानाथ वैष्णव को नवीन थाना टिकनपाल का प्रभार सौंपा गया.

New Police Station Tikanpal
रोजनामचा लेखन कर नियमित कार्यों की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आठ गांवों को मिलेगा सीधा लाभ

नवीन थाना टिकनपाल के गठन से थाना किरंदुल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आठ गांव अब नए थाना क्षेत्र में शामिल होंगे. इनमें टिकनपाल, चोलनार, समलवार, मदाड़ी, मड़कामीरास, कुटरेम, कलेपाल और कदमपाल शामिल हैं. अब इन गांवों के लोगों को छोटी-बड़ी शिकायत दर्ज कराने, गुमशुदगी, विवाद, सुरक्षा संबंधी जानकारी या अन्य पुलिस सहायता के लिए कई किलोमीटर दूर किरंदुल नहीं जाना पड़ेगा. ग्रामीण अपने क्षेत्र में ही पुलिस से संपर्क कर सकेंगे.

New Police Station Tikanpal
SP ने किया नए थाने का उद्घाटन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सलगढ़ में बदलती तस्वीर

दंतेवाड़ा का यह इलाका कभी नक्सल गतिविधियों के लिए जाना जाता था. लंबे समय तक यहां सुरक्षा चुनौतियां बनी रहीं. लेकिन बीते वर्षों में पुलिस, प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बढ़ते विश्वास ने हालात बदल दिए हैं. जहां पहले भय और असुरक्षा का माहौल था, वहीं अब सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है. टिकनपाल में थाना की स्थापना इसी सकारात्मक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है.

ग्रामीणों की मांग पर मिली स्वीकृति

पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि यह थाना ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग के आधार पर खोला गया है. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों और पुलिस के बीच विश्वास लगातार मजबूत हुआ है, जिसके कारण लोग अब खुलकर अपनी समस्याएं सामने रखते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की “विकास, विश्वास और सुरक्षा” नीति के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार कार्य किए जा रहे हैं. सुरक्षा के साथ-साथ लोगों को प्रशासनिक और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है.

थाना खुलने से ग्रामीणों को जिला मुख्यालय या दूरस्थ थाना तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी. पुलिस का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि जनता के साथ विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित करना भी है. इसी विश्वास का परिणाम है कि ग्रामीण स्वयं आगे आकर सुरक्षा, विकास और सुविधाओं से जुड़ी मांगें रख रहे हैं.- एसपी गौरव राय

विकास की ओर बढ़ता बस्तर

जहां कभी नक्सलवाद का प्रभाव था, वहां अब शासन की योजनाएं पहुंच रही हैं और आम लोगों को उनका लाभ मिल रहा है. नवीन थाना टिकनपाल का शुभारंभ क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है. इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, प्रशासनिक पहुंच बढ़ेगी. साथ ही ग्रामीणों में यह विश्वास और गहरा होगा कि शासन और पुलिस उनके साथ खड़े हैं. उद्घाटन के दौरान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी किरंदुल कमलजीत पाटले, रक्षित निरीक्षक सुशील नौटियाल, थाना प्रभारी किरंदुल संजय यादव सहित अन्य अधिकारी एवं जवान उपस्थित रहे.

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