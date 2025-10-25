ETV Bharat / state

नए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने संभाला पदभार, कहा- अपराधों की रोकथाम और कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता

नए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम पर फोकस किया जाएगा. थानों में जन सुनवाई जारी रहेगी.

Jaipur Police Commissioner
नए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने संभाला पदभार (Etv Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 25, 2025 at 3:13 PM IST

जयपुर: 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी सचिन मित्तल ने शनिवार को नए पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाला. इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपराधों की रोकथाम कर कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करना उनकी प्राथमिकता है. साथ ही यह सुनिश्चित करना कि लोगों की समस्याओं का समाधान थानों पर ही हो जाए और उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों तक आने की आवश्यकता न पड़े. इससे पहले जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व पुलिस कमिश्नर बीजू जोर्ज जोसेफ ने उन्हें पदभार सौंपा और वर्दी पर कमिश्नरेट का बैज लगाया. नए पुलिस कमिश्नर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

जयपुर शहर के नए पुलिस मुखिया ने अपनी प्राथमिकताएं साझा करते हुए कहा कि प्रयास यह रहेगा कि समस्याओं का निस्तारण थाना स्तर पर ही हो सके, जबकि आपात स्थिति में कंट्रोल रूम नंबर के माध्यम से ही समाधान मिल जाए. आज पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली है, अब जिलेवार अधिकारियों की मीटिंग ली जाएगी. जहां पर अलग से काम करने की आवश्यकता है, वहां पर भी काम करेंगे. शहर में चोरी-नकबजनी जैसी वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि राजधानी में अपराधों पर लगाम लगाना और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना हमारी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है.

जयपुर पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: जयपुर पुलिस के नए मुखिया सचिन मित्तल बोले- संगठित अपराध, साइबर क्राइम पर लगाम लगाना प्राथमिकता

साइबर अपराध और महिला सुरक्षा पर फोकस: साइबर सुरक्षा को एक बड़ी चुनौती बताते हुए मित्तल ने कहा कि साइबर अपराधों से निपटना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है. नए उभरते पैटर्न का मुकाबला और सभी संसाधनों का सदुपयोग करते हुए इन पर लगाम लगाने का प्रयास किया जाएगा. महिला सुरक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियानों को जारी रखा जाएगा और ऐसे मामलों में समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने टीम वर्क और समन्वय पर भी बल दिया. जयपुर पुलिस का जनसुनवाई कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा.

यह भी पढ़ें: बड़ा फेरबदल : राजस्थान में 34 IPS अधिकारियों का तबादला, सचिन मित्तल को जयपुर पुलिस कमिश्नर बनाया गया

कई जिलों में एसपी रह चुके मित्तल: 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी सचिन मित्तल को पुलिसिंग का व्यापक अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भरतपुर में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में की थी. इसके बाद वे डूंगरपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर, झुंझुनू और भरतपुर जिलों के एसपी रहे. डीआईजी के पद पर उन्होंने एटीएस और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में अतिरिक्त कमिश्नर के रूप में कार्य किया. इससे पहले वे जोधपुर के पुलिस कमिश्नर और जोधपुर रेंज के आईजी भी रह चुके हैं.

Jaipur Police Commissioner
स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशंस) राहुल प्रकाश (ETV Bharat Jaipur)

राहुल प्रकाश ने संभाला विशेष आयुक्त का कार्यभार: 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी राहुल प्रकाश ने शनिवार को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशंस) जयपुर का पदभार संभाल लिया. राज्य सरकार की ओर से दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर यह पद सृजित कर आईजी राहुल प्रकाश को इसकी जिम्मेदारी दी है. पदभार संभालने के बाद राहुल प्रकाश ने कहा कि शहर में होने वाले संगठित अपराधों और साइबर अपराधों के खिलाफ प्राथमिकता से काम किया जाएगा. पदभार संभालने के बाद राहुल प्रकाश ने कहा कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की प्राथमिकताएं ही उनकी प्राथमिकताएं होंगी. उन्होंने संगठित अपराध और साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने की बात कही. उन्होंने बताया कि भरतपुर रेंज में साइबर क्राइम के खिलाफ चलाए गए अभियान से 50% तक कमी आई थी और जयपुर में भी इसी तरह के प्रयास किए जाएंगे. जयपुर-दिल्ली हाईवे पर लागू लेन सिस्टम के बारे में उन्होंने कहा कि 80% से अधिक लोग इसका पालन कर रहे हैं और लोगों को यात्रा में सुविधा हो रही है.

IPS SACHIN MITTAL
EX POLICE COMMISSIONER BIJU GEORGE
CYBER CRIME IN JAIPUR
LAW AND ORDER
JAIPUR POLICE COMMISSIONER

