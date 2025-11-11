ETV Bharat / state

तोके से होगी अब नक्सलियों की निगरानी, नए पुलिस कैंप से माओवादियों के सेफ जोन में जवानों ने की एंट्री

नारायणपुर: अबूझमाड़ को लोग नक्सलगढ़ के नाम से भी जानते हैं. कभी इस इलाके में माओवादियों की तूती बोलती थी, लेकिन अब यहां जवानों की धमक है. जवानों की मौजूदगी से इलाके में न सिर्फ शांति व्यवस्था कायम हो रही है, बल्कि विकास के कामों में भी तेजी आएगी. मंगलवार को जब तोके में नया पुलिस कैंप स्थापित हुआ तो लोगों में भी विश्वास कायम हुआ कि अब इलाके का विकास जल्द होगा. जन सुविधा कैंप की स्थापना से शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क का काम शुरू किया जाएगा. इस मौके पर ग्रामीणों ने भी संकल्प लिया कि वो नक्सलवाद के खात्मे के लिए शासन के साथ मिलकर काम करेंगे.

तोके में बना नया पुलिस कैंप: नारायणपुर पुलिस द्वारा संचालित माड़ बचाओ अभियान के अंतर्गत यह नया कैम्प खोला गया है. पिछले एक वर्ष में यह अबूझमाड़ का 15वां सुरक्षा कैंप है, जिसे हम जन सुविधा कैम्प भी कहते हैं. पुलिस और बीएसएफ 135वीं एवं 133वीं वाहिनी की संयुक्त कार्रवाई में यह कैम्प तोके गांव में खोला गया है. गांव तोके थाना कोहकामेटा क्षेत्र में आता है. यह कोहकामेटा से 17 किमी दूर और इरकभट्टी से 11 किमी दूर पड़ता है. वहीं कच्चापाल से तोके की दूरी 5 किमी है. कैंप के बनने से स्थानीय लोग भी खुश हैं.

एसपी ने की ग्रामीणों से बातचीत: पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया ने कैम्प खुलने के बाद मुसेर, मापंगल, कोड़ेनार, बुरुम, कोंदाहूर और मापंगल गांव से आए लोगों से बातचीत की. गांव वालों ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को शुरू करने की मांग की. जिस पर अधिकारियों ने शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया. जिला प्रशासन ने कहा कि नियद नेल्लानार के अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे और सभी समस्याओं का अंत किया जाएगा.

