ताड़पाला घाटी में दूसरा सुरक्षा एवं जन-सुविधा कैंप स्थापित, नक्सल उन्मूलन अभियान में आएगी तेजी

जन सुरक्षा और जन सुविधा कैंप खुलने से विकास के कामों में तेजी आएगी. शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क गांव-गांव तक पहुंचाने का है लक्ष्य.

POLICE CAMP OPENED IN TADPALA
नक्सल उन्मूलन अभियान में आएगी तेजी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 6, 2025 at 7:19 PM IST

बीजापुर: बस्तर के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में अब तेजी के विकास के काम शुरू होंगे. उसूर थाना क्षेत्र के कर्रेगुट्टा पहाड़ के पास जो ताड़पाला घाटी है, वहां पर नया पुलिस कैप जिसे जन सुविधा कैंप भी कहते हैं खोल दिया गया है. नक्सल प्रभावित इलाके ताड़पाला में नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किया जाना बड़ी उपलब्धि है. माओवाद के सफाए के लिए चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में ये कैंप बड़ी भूमिका अदा करेगा. नवंबर के महीने से इलाके में एंटी नक्सल ऑपरेशन को तेज किया गया है. 4 दिसंबर को इस ताड़पाला बेस कैंप से जवानों ने माओवाद के खात्मे का संदेश दिया.

ताड़पाला में खुला नया पुलिस कैंप

इस कैंप की स्थापना में मुख्य रुप से डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा 205 बटालियन, कोबरा 210 बटालियन और सीआरपीएफ की 196वीं बटालियन शामिल रही. नक्सल मोर्चे पर जीत हासिल करने के लिए जवानों ने इलाके को पूरी तरह से छान मारा. कैंप तक रास्ता बनाने और जाने के दौरान कई खतरों का भी सामना जवानों को करना पड़ा. कर्रेगुट्टा पहाड़ पर अबतक 2 नवीन सुरक्षा और सुविधा कैंप स्थापित किए जा चुके हैं.

माओवादियों ने लगा रखे हैं कर्रेगुट्टा पहाड़ पर बम

जवानों ने बताया कि कैंप जिस जगह पर बनाया गया है वहां पहुंचने का रास्ता काफी दुर्गम है. पहाड़ों और उंचे नीचे रास्तों से होकर वहां पहुंचा जा सकता है. रास्ते में घने जंगल भी हैं. कर्रेगुट्टा पहाड़ पर जब माओवादियों का ठिकाना था, तब यहां पर कई आईईडी उन लोगों ने आने जाने के रास्ते में लगा रखे थे. बावजूद इसके जवानों ने हौसला दिखाते हुए यहां पर कैंप स्थापित किया.

एंटी नक्सल ऑपरेशन में मिलेगी सफलता

नया पुलिस कैंप बन जाने से यहां से दुर्गम और नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्चिंग अभियान आसान साबित होगा. कैंप के बनने से नक्सली गतिविधियों में भी कमी आएगी. एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगे अफसरों ने बताया कि ताड़पाला कैंप के बनने से जंगल वारफेयर, फील्ड क्राफ्ट में मदद मिलेगी. कैंप के खुलने से यहां पर टैक्टिक्स ट्रेनिंग सेंटर का भी काम भी शुरू हो सकेगा. जवानों को यहां बेस्ट ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी.

कैंप बनाए जाने के दौरान हेलीकॉप्टर की ली गई मदद

कैंप की स्थापना के दौरान हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई. ताड़पाला घाटी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में है. नक्सलियों के लिए अब ये संभव नहीं होगा कि वो यहां से दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाएं. नक्सल विरोधी अभियान के दौरान उनको घेरना पहले की अपेक्षा ज्यादा आसान होगा. पहले कर्रेगुट्टा पहाड़ माओवादियों का एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, लेकिन अब इन सुरक्षित ठिकानों में पुलिस के कैंप बन चुके हैं.

790 माओवादियों का सरेंडर, 219 माओवादी ढेर

लगातार हो रही कार्रवाई का ही नतीजा है कि अबतक 790 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं. 219 माओवादी ढेर किए जा चुके हैं. 1049 माओवादियों की अरेस्टिंग की जा चुकी है. वहीं बस्तर संभाग स्तर पर 210 माओवादी हथियारों सहित आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जो अभियान की रणनीतिक सफलता का बड़ा संकेत है. बीजापुर में सुरक्षा एवं विकास के लिए ‘‘नियद नेल्ला नार’’ योजना के तहत किए जा रहे प्रयासों को यह कैंप और अधिक सशक्त करेगा. वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 को मिलाकर 45 सुरक्षा कैंप अब तक स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे दुर्गम क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और विकास के काम तेजी से होंगे.ताड़पाला घाटी में नया कैंप स्थापित होने के साथ अब माओवादी विरोधी अभियान निर्णायक मोड़ पर है. माना जा रहा है कि वाले दिनों में सुरक्षा एवं विकास कार्यों तेजी आएगी और हिंसक गतिविधियों में कमी होगी.

