ETV Bharat / state

फर्नीचर के इंतजार में शुरू नहीं हो रहे नए पीजी हॉस्टल, पुरानों में पीने के पानी से लेकर बिजली की भी समस्या

रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत कुमार शर्मा का कहना है कि पानी की सबसे बुरी हालत है. पीने के पानी की व्यवस्था एमबीएस और मेडिकल कॉलेज परिसर में दोनों ही जगह नहीं है. वाटर कूलर भी खराब पड़े हुए हैं. पानी फिल्टर के लिए आरओ भी खराब और बंद है. टंकियां भी टूटी-फूटी हैं. अब गर्मी का मौसम आ गया है. इस समय रेजिडेंट के लिए मुश्किल समय होगा. हालांकि अधिकांश रेजिडेंट पानी का कैंपर मंगा कर ही काम चला रहे हैं. बिजली का भी सालाना पैसा लिया जा रहा है, लेकिन कई बार वायरिंग से लेकर कई समस्याओं के चलते विद्युत सप्लाई बाधित हो जाती है. जनरेटर भी यहां पर काम नहीं करते हैं.

कोटा : कोटा मेडिकल कॉलेज में पीजी कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर के लिए पर्याप्त हॉस्टल सुविधा नहीं है, रेजिडेंट की संख्या के अनुसार यहां पर हॉस्टल्स की क्षमता नहीं है. दूसरी तरफ पुराने हॉस्टल्स में पानी की समस्या से लेकर कई दुविधा का सामना रेजिडेंट्स को करना पड़ रहा है. इस पूरे मामले में पीजी हॉस्टल्स के वार्डन डॉ. राजेंद्र ताखर का कहना है कि पानी के संबंध में शिकायत मिली थी. एक टंकी टूटी हुई थी, जिसे तत्काल रिप्लेस करवाया गया है. शेष 4 से 5 टंकियां खराब होने की स्थिति में हैं. ऐसे में उन्हें बदलवाने के लिए निर्देश दे दिए हैं. विद्युत सप्लाई के संबंध में भी निर्देशित किया हुआ है.

कैपेसिटी 250 की, रेजिडेंट 500 से ज्यादा : डॉ. हेमंत कुमार शर्मा का कहना है कि कोटा मेडिकल कॉलेज में 500 से ज्यादा रेजिडेंट ड्यूटी कर रहे हैं. यह सभी 15 से 20 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें रहने के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है. हालात ऐसे हैं कि एक रूम में दो रेजिडेंट को अलॉट किया जा रहा है. कई रेजिडेंट परिवार के साथ कोटा में रहते हैं, अब उनके सामने समस्या है. उन्हें हॉस्टल की जगह बाहर ही रेंट पर रहना पड़ रहा है.

छत पर हुई सीलन. (ETV Bharat Kota)

उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज परिसर में दो हॉस्टल हैं, जहां पर कैपेसिटी 125 रेजिडेंट की है. इसी तरह से एमबीएस में भी 125 की कैपेसिटी के हॉस्टल हैं, जबकि रेजिडेंट यहां पर 500 के आसपास हैं. कॉलेज और एमबीएस दोनों जगह पर एक-एक हॉस्टल का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन फर्नीचर के अभाव में उन्हें शुरू नहीं किया जा रहा है. हम कई बार इस संबंध में लिखकर दे चुके हैं. इसी तरह से मेडिकल कॉलेज परिसर में एक हॉस्टल का निर्माण चल रहा है, वह अभी काफी धीमी गति से हो रहा है.

छत पर टंकी के पास लीकेज. (ETV Bharat Kota)

पढे़ं. Explainer: सपनों के शहर कोटा की चौंकाने वाली हकीकत, 3 साल में आधे से कम हुए छात्र, जानिए क्यों

एचआरए व भत्ता भी नहीं मिल रहा पूरा : डॉ. हेमंत कुमार शर्मा का कहना है कि सर्विस में रहकर पीजी कर रहे कई डॉक्टर के सामने समस्या है. मेडिकल कॉलेज प्रबंधन उन्हें एचआरए पूरा नहीं दे रहा है. कोटा, जयपुर व जोधपुर सभी वाय (Y) कैटेगरी के शहर में आते हैं, जहां पर 20 फीसदी एचआरए मिलना चाहिए, जबकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन उन्हें केवल 10 फीसदी ही एचआरए दे रहा है. जयपुर और अन्य शहरों में यह 20 फीसदी मिल रहा है, जबकि बिना सरकारी सेवा वाले रेजिडेंट को हॉस्टल में नहीं रहने पर 5000 रुपए का भत्ता प्रतिमाह देने का प्रावधान है. मेडिकल कॉलेज प्रबंधन यह नहीं दे रहा है. इसके संबंध में कई बार दस्तावेज भी उपलब्ध करा दिए हैं.

फर्नीचर और एचआरए के संबंध में चल रही है प्रक्रिया : मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. संगीता सक्सेना का कहना है कि एमबीएस में 120 और नए अस्पताल में 150 कमरों का पीजी हॉस्टल तैयार है. पीडब्ल्यूडी ने 270 लाख रुपए फर्नीचर के लिए मांगे थे, लेकिन हमारी कमेटी ने काफी कम पैसों में ही टेंडर कर दिया है. कमेटी ने पहले 54 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनाया था, लेकिन उससे भी कम में सप्लाई हो रही है. इसके लिए पहले टेंडर दिया था, फिर वर्क ऑर्डर जारी किया गया. इसमें समय लगा है, जल्द ही फर्नीचर पहुंच जाएगा. दूसरी एचआरए के संबंध में हमने कमेटी गठित कर दी थी, जिस पर भी कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया गया है. सभी रेजिडेंट्स डॉक्टर को कमेटी की ओर से तय किया हुआ एचआरए दिया जाएगा. इसके संबंध में भी हमने आदेश कर दिए हैं.